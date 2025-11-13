Arc Radiers přidávají matchmaking pro dvojice a zlevňují kosmetické předměty
Arc Radiers přidávají matchmaking pro dvojice a zlevňují kosmetické předměty

13. 11. 2025 11:42

Embark Studios potvrdilo, že Arc Raiders už několik dní tiše testoval možnost hrát ve dvoučlenných týmech – a nyní ji oficiálně zavádí pro všechny hráče. Duo queue je tak konečně plnohodnotně podporována a můžete se do akce pouštět jen s jedním parťákem po boku. Což jste mohli doteď, nyní ale máte větší pravděpodobnost, že vás hra napáruje s dalšími dvojicemi.

Na webu hry vývojáři popsali, jak bude matchmaking fungovat: nejprve se systém snaží oddělit sólisty a celé tříčlenné týmy, aby se nemíchaly dohromady. Teprve poté se snaží spojovat dvojice mezi sebou a trojice s trojicemi. Vývojáři ale upozorňují, že nejde o stoprocentní záruku – čas od času tak můžete narazit na jinou kombinaci týmů, než ve které hrajete vy.

Současně s uvedením duo queue Embark reagoval na zpětnou vazbu komunity a zlevňuje kosmetické předměty v obchodě. Nové ceny začnou platit dnes, a pokud jste si některé skiny koupili za původní částku, studio vám rozdíl automaticky vrátí na účet.

