Arc Raiders jenom vzkvétají. Zájem o fenomální extrakční akci vzrůstá
zdroj: Embark Studios

Arc Raiders jenom vzkvétají. Zájem o fenomální extrakční akci vzrůstá

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Arc Raiders
Arc Raiders
Arc Raiders
Galerie

Upřímně? Do PvPvE hry Arc Raiders jsem mnoho nadějí nedával. Okno vydání ošlehané velkými značkami, značná konkurence v oblasti multiplayerových her a nedávná pohoření jiných titulů vzbuzovaly obavy dalšího videoherního provaru, který brzy umře. Jenomže se ukázalo, že Embark Studios vytvořili fenomenální dílo, které pořád láká čím dál více lidí.

Akce už při vydání zaznamenala slušný zájem, kdy se během prvního víkendu povedlo na Steamu zaznamenat až 354 tisíc současně hrajících lidí. Jenomže titul provázejí vysloveně nadšené reakce od kritiků i fanoušků, takže místo toho, aby zájem opadal, naopak ještě vzrůstá. Dokonce natolik, že během neděle se povedlo prolomit další rekord a vyšplhat se až na 462 488 najednou hrajících lidí na Steamu (děkujeme SteamDB). 

zdroj: Embark Studios

Během víkendu se tak Arc Raiders umístili na 4. místě nejhranějších her a připsali si klíčový zářez, protože překonali i aktuální čísla Battlefieldu 6. Pokud bychom měli věřit datům z Alinea Analytics, tvoří PC scéna necelých 70 % herní základy extrakční novinky, což znamená, že během prvního týdne se povedlo prodat kolem 2,5 milionů kopií.

Embark Studios si proto mohou mnout ruce z úspěchu, který je dle Rhyse Elliotta z Alinea Analytics založený na spolupráci s komunitou. Tím se odkazuje nejen k zatím skvělé podpoře a nastaveným systémům, ale i přítomnosti řady prvků, které pomáhají tomu, aby hráči byli mezi sebou méně konfliktní a občas si vysloveně pomáhali.

Arc Raiders
Návod
Arc Raiders – tipy a triky, jak přežít ve světě smrtících robotů

Úspěch má ale samozřejmě i svou daň, kterou byla při vydání třeba nestabilita serverů. Ta se od té doby objevila jenom jednou, přičemž tým hráče za problémy sympaticky kompenzoval. Proto si už všichni mohou plně užívat elektromagnetické bouře, která o víkendu přinesla další výzvy na výpravách.

Arc Raiders si koupíte na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S. Základní edice stojí 39,99 eur, zatímco deluxe verze s několika doplňky i virtuální herní měnou se nabízí za 59,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
SteamDB, Embark Studios, Alinea Analytics
Hry:
Arc Raiders
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články