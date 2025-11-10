Arc Raiders jenom vzkvétají. Zájem o fenomální extrakční akci vzrůstá

Upřímně? Do PvPvE hry Arc Raiders jsem mnoho nadějí nedával. Okno vydání ošlehané velkými značkami, značná konkurence v oblasti multiplayerových her a nedávná pohoření jiných titulů vzbuzovaly obavy dalšího videoherního provaru, který brzy umře. Jenomže se ukázalo, že Embark Studios vytvořili fenomenální dílo, které pořád láká čím dál více lidí.
Akce už při vydání zaznamenala slušný zájem, kdy se během prvního víkendu povedlo na Steamu zaznamenat až 354 tisíc současně hrajících lidí. Jenomže titul provázejí vysloveně nadšené reakce od kritiků i fanoušků, takže místo toho, aby zájem opadal, naopak ještě vzrůstá. Dokonce natolik, že během neděle se povedlo prolomit další rekord a vyšplhat se až na 462 488 najednou hrajících lidí na Steamu (děkujeme SteamDB).
Během víkendu se tak Arc Raiders umístili na 4. místě nejhranějších her a připsali si klíčový zářez, protože překonali i aktuální čísla Battlefieldu 6. Pokud bychom měli věřit datům z Alinea Analytics, tvoří PC scéna necelých 70 % herní základy extrakční novinky, což znamená, že během prvního týdne se povedlo prodat kolem 2,5 milionů kopií.
Embark Studios si proto mohou mnout ruce z úspěchu, který je dle Rhyse Elliotta z Alinea Analytics založený na spolupráci s komunitou. Tím se odkazuje nejen k zatím skvělé podpoře a nastaveným systémům, ale i přítomnosti řady prvků, které pomáhají tomu, aby hráči byli mezi sebou méně konfliktní a občas si vysloveně pomáhali.
Úspěch má ale samozřejmě i svou daň, kterou byla při vydání třeba nestabilita serverů. Ta se od té doby objevila jenom jednou, přičemž tým hráče za problémy sympaticky kompenzoval. Proto si už všichni mohou plně užívat elektromagnetické bouře, která o víkendu přinesla další výzvy na výpravách.
Arc Raiders si koupíte na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S. Základní edice stojí 39,99 eur, zatímco deluxe verze s několika doplňky i virtuální herní měnou se nabízí za 59,99 eur.