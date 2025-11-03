Steam má nového rekordmana. Servery Arc Raiders neustály nápor a zájem víkendových hráčů
zdroj: Embark Studios

Steam má nového rekordmana. Servery Arc Raiders neustály nápor a zájem víkendových hráčů

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Arc Raiders
Arc Raiders
Arc Raiders
Galerie

Říjen zrodil trojici rekordmanů na Steamů. Mezi hrami, které se těšily nebývalému zájmu, je například Battlefield 6 – v jeden moment jej hrálo přes 747 tisíc hráčů a hráček současně a dostal se tak na 14. místo nejhranějších her vůbec hned za Baldur's Gate III. Další říjnový rekordman je mnohem odlehčenější a roztomilejší. Escape from Duckov zatím hrálo najednou přes 301 tisíc lidí a skončil tak na 49. místě nejhranějších her před Skyrimem.

Nejnověji úspěch zažívají Arc Raiders. Extrakční střílečka od tvůrců The Finals se během prvního víkendu vyšvihla na 38. příčku se 354 tisíci hráči, kde stojí po bohu těžkých vah jako třeba GTA V. Nebývalá pozornost se ale hře stala na chvíli osudná, protože tvůrci s takovým zájmem nepočítali a premiérový víkend se proto nesl v duchu technických potíží.

Arc Raiders
Dojmy z hraní
Styl, atmosféra, akce: ARC Raiders mají našlápnuto stát se králem extrakcí

S rostoucím počtem připojených hráčů se začaly objevovat výpadky, lagy a pády hry. Embark musel rychle reagovat, takže dočasně vypnul crossplay, zavedl čekací fronty na servery a postupně obnovoval provoz. Problémy sice netrvaly dlouho, ale jasně ukázaly, jak masivní zájem o hru momentálně panuje.

Arc Raiders si od vydání vysloužili pověst jednoho z nejlepších zástupců svého žánru – extrakční střílečky, kde hráči bojují nejen proti sobě, ale i proti prostředí a časovému tlaku. Na Steamu má už přes 35 tisíc uživatelských recenzí, přičemž více než 89 % z nich je kladných. Kritici i hráči chválí kombinaci napínavé akce, grafických kvalit a plynulé hratelnosti.

Embark Studios navíc nedávno zveřejnilo roadmapu, která odhaluje plány na rozšiřování obsahu v příštích měsících, a zároveň potvrdilo, že hru chce podporovat nejméně dalších deset let. Arc Raiders tak zjevně naplňují obrovská očekávání a potvrzují, že se žánr extrakčních stříleček může posunout dál. Nejen po technické stránce, ale i v tom, jak dokáže oslovit masové publikum.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
SteamDB, Embark Studios
Hry:
Arc Raiders
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition

Nejnovější články