Steam má nového rekordmana. Servery Arc Raiders neustály nápor a zájem víkendových hráčů

Říjen zrodil trojici rekordmanů na Steamů. Mezi hrami, které se těšily nebývalému zájmu, je například Battlefield 6 – v jeden moment jej hrálo přes 747 tisíc hráčů a hráček současně a dostal se tak na 14. místo nejhranějších her vůbec hned za Baldur's Gate III. Další říjnový rekordman je mnohem odlehčenější a roztomilejší. Escape from Duckov zatím hrálo najednou přes 301 tisíc lidí a skončil tak na 49. místě nejhranějších her před Skyrimem.
Nejnověji úspěch zažívají Arc Raiders. Extrakční střílečka od tvůrců The Finals se během prvního víkendu vyšvihla na 38. příčku se 354 tisíci hráči, kde stojí po bohu těžkých vah jako třeba GTA V. Nebývalá pozornost se ale hře stala na chvíli osudná, protože tvůrci s takovým zájmem nepočítali a premiérový víkend se proto nesl v duchu technických potíží.
S rostoucím počtem připojených hráčů se začaly objevovat výpadky, lagy a pády hry. Embark musel rychle reagovat, takže dočasně vypnul crossplay, zavedl čekací fronty na servery a postupně obnovoval provoz. Problémy sice netrvaly dlouho, ale jasně ukázaly, jak masivní zájem o hru momentálně panuje.
Arc Raiders si od vydání vysloužili pověst jednoho z nejlepších zástupců svého žánru – extrakční střílečky, kde hráči bojují nejen proti sobě, ale i proti prostředí a časovému tlaku. Na Steamu má už přes 35 tisíc uživatelských recenzí, přičemž více než 89 % z nich je kladných. Kritici i hráči chválí kombinaci napínavé akce, grafických kvalit a plynulé hratelnosti.
Embark Studios navíc nedávno zveřejnilo roadmapu, která odhaluje plány na rozšiřování obsahu v příštích měsících, a zároveň potvrdilo, že hru chce podporovat nejméně dalších deset let. Arc Raiders tak zjevně naplňují obrovská očekávání a potvrzují, že se žánr extrakčních stříleček může posunout dál. Nejen po technické stránce, ale i v tom, jak dokáže oslovit masové publikum.