Extrakční hit Arc Raiders prodal přes 4 miliony kopií

Vývojáři ze studia Embark Studios a vydavatelská společnost Nexon oznámili, že jejich extrakční střílečka Arc Raiders překonala hranici čtyř milionů prodaných kopií. Zároveň se o víkendu do hry připojilo více než 700 tisíc hráčů současně napříč všemi platformami.
ARC Raiders, které kombinuje prvky PvP a PvE extrakčního žánru, si od svého vydání vydobylo obrovskou popularitu díky intenzivním soubojům, atraktivnímu vizuálnímu stylu a propracované kooperaci. Výsledky potvrzují, že Embark Studios má na kontě jeden z nejúspěšnějších debutů roku a že hra se pevně usadila mezi nejhranějšími tituly na trhu. Vydrží jim to?