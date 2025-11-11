Extrakční hit Arc Raiders prodal přes 4 miliony kopií
zdroj: Embark Studios

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 11. 2025 10:04 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Vývojáři ze studia Embark Studios a vydavatelská společnost Nexon oznámili, že jejich extrakční střílečka Arc Raiders překonala hranici čtyř milionů prodaných kopií. Zároveň se o víkendu do hry připojilo více než 700 tisíc hráčů současně napříč všemi platformami.

Arc Raiders
Recenze
Arc Raiders – recenze extrakční střílečky, která do žánru přináší svěží vítr

ARC Raiders, které kombinuje prvky PvP a PvE extrakčního žánru, si od svého vydání vydobylo obrovskou popularitu díky intenzivním soubojům, atraktivnímu vizuálnímu stylu a propracované kooperaci. Výsledky potvrzují, že Embark Studios má na kontě jeden z nejúspěšnějších debutů roku a že hra se pevně usadila mezi nejhranějšími tituly na trhu. Vydrží jim to?

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
Nexon
Hry:
Arc Raiders
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
