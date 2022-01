Projekt Blockverse prodal NFT za 28 milionů a snažil se zmizet z internetu

31. 1. 2022 13:58 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Varují před tím skoro všichni, kdo hernímu vývoji rozumí - NFT ve spojení s hrami nemohou fungovat, alespoň ne tak, jak vám většina jejich prodejců slibuje. Na slepou důvěru zřejmě doplatili i jedinci, kteří investovali do projektu Blockverse, který se prezentoval coby unikátní variace na Minecraft založená na blockchainu Ethereum, kde jste hraním měli vydělávat peníze a nikdo bez unikátního avatara by do hry neměl přístup.

Tahle myšlenka nadchla řadu lidí, první várka desítky tisíc postaviček oceněných na 0,05 ETH (momentálně asi 2800 korun) se vyprodala zhruba za osm minut. Jen o pár dní později ale tvůrci Blockverse smazali svůj web, Discord i samotný herní server a zmizeli s pěknou hromádkou peněz, respektive s 500 ETH (skoro 28 milionů korun) plus s provizemi z následných transakcí z přeprodeje původních 10 000 avatarů.

Po třídenním tichu se zakladatelé Blockverse objevili na Twitteru, kde se omlouvají a vysvětlují své předchozí kroky. Tvrdí, že všechno zpočátku šlo dobře a do projektu investovali nemalé vlastní prostředky a spoustu času, ale záhy po vyprodání první vlny tokenů přišla řada stížností, ať už na příliš vysoké poplatky spojené s generováním, nákupy a prodejem NFT, anebo na malou kapacitu serveru či na to, že hraním generované tokeny $DIAMOND nemají reálné využití.

Hráči měli záhy začít vývojáře šikanovat, vyhrožovat jim a zveřejňovat jejich osobní údaje. Tvůrčí tým prý zpanikařil, smazal server na Discordu a znepřístupnil web i herní server, které plánuje znovu otevřít, jakmile se situace uklidní. Momentálně ale mají autoři pocit, že se situace od jejich zmizení pouze zhoršila. Skoro jako by lidé, kteří do jejich NFT investovali reálné peníze, za ně vyžadovali nějaký odpovídající produkt namísto nevysvětleného odchodu ze scény.

Autory Blockverse prý reakce komunity velmi zklamala, zejména rychlost, s jakou se fanoušci vrhli do víru falešných obvinění. Jejich důvěru chtějí získat zpátky a momentálně se údajně radí s profesionály ohledně dalších kroků.

Zpráva podle reakcí na Twitteru moc lidí nepřesvědčila, většina z nich pochybuje, že Blockverse i přes tuto omluvu vůbec bude pokračovat. Objevily se i hlasy, že se tvůrci teď kají jen proto, že je investoři vystopovali a oni se bojí právních následků svého zmizení.

Je ovšem velkou neznámou, jestli by případné žaloby mohly být úspěšné a nevyplývaly by spíš z nepochopení toho, co si s NFT zákazník vlastně pořizuje. Z principu se totiž nejedná přímo o nákup avatara, ale spíše o jakýsi certifikát vlastnictví či účtenku. Bez funkčního příslušného serveru je prakticky bezcenný, tvůrci se nicméně prodejem NFT nikde nezavazují ho provozovat či jinak zajišťovat funkčnost. A to je jen jeden z mnoha problémů, které spousta nadšenců do „vlastnictví nové generace“ nepromyslela tak úplně do důsledků.