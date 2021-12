Vývojáři Stalkera obrací, NFT ve hře nakonec nebudou

17. 12. 2021 13:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Herní průmysl je velmi dynamické odvětví, které dokáže pružně reagovat na aktuální tendence, trendy a nálady. Důkazem toho je snaha studia GSC Game World naskočit na vlak s názvem NFT, o čemž jsme vás informovali včera. Ještě pádnější ukázkou je ale rychlá otočka, kterou studio po vlně kritiky od fanoušků udělalo.

Neuběhl ani jediný den a z plánů na implementaci NFT do Stalker 2: Heart of Chernobyl jsou trosky. Vývojáři na sociálních sítích zveřejnili relativně strohé vyjádření, ve kterém stojí, že pozorně naslouchají přáním komunity a po pečlivém zvážení ze hry vyškrtávají cokoli, co by jen vzdáleně připomínalo blockchain.

Mimo jiné to znamená i konec možnosti zaplatit za to, aby některé NPC vypadalo jako vy, to ale většina fanoušků patrně oželí, i proto, že by kvůli tomu stejně museli podniknout cestu na Ukrajinu do vývojářského studia, kterýžto výlet není v ceně.

Příznivě nevypadá ani situace kolem podobného pokusu společnosti Ubisoft, která v nedávné době oznámila svou platformu Quartz, tedy prodej unikátních herních předmětů, který měl odstartovat v Ghost Recon Breakpoint. Ani v tomto případě se plány nesetkaly s vřelým přijetím a o jejich správnosti nejsou přesvědčeni ani sami zaměstnanci Ubisoftu.

Splaskne NFT bublina dřív, než se pořádně nafoukne, nebo je její vliv na podobu herního průmyslu nevyhnutelný? To se uvidí, až se do věci zapojí další velcí hráči.

zdroj: vlastní video redakce