I Stalker 2 naskočí na trend NFT. Umožní stát se NPC ve hře

16. 12. 2021 10:42 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už to začíná, chtělo by se říct spolu s rohanským králem Théodenem. NFT pomalu prosakuje do herního průmyslu a poté, co Ubisoft minulý týden oznámil své plány s platformou Quartz, přilétá další vlaštovka z velmi neočekávaného směru - Ukrajiny.

Vývojáři z GSC Game World, kteří momentálně kutí dlouho očekávaný druhý díl série Stalker, totiž včera oznámili, že i jejich hra bude rodící se trend podporovat. Dle svého prohlášení vytvoří takzvaný S.T.A.L.K.E.R. Metaverse, ve kterém budou díky technologii blockchainu umožňovat hráčům reálně vlastnit části hry.

Zároveň mají vývojáři zájemcům umožnit stát se vůbec prvními metalidmi, tedy NPC s vysokou kvalitou zpracování. O tuto možnost proběhne v lednu aukce a její vítěz bude následně moci NFT opravňující držitele stát se herní postavou prodat do určitého data komukoli jinému. Ten následně bude muset navštívit studio a nechat se naskenovat, aby jeho podoba mohla být přenesena do hry.

Vývojáři tvrdí, že v budoucnu nabídnou více druhů NFT, nemáme však mít obavy, že by jakkoli narušovala hratelnost nebo poskytovala vlastníkům jakékoli zvýhodnění. Stalker 2: Heart of Chernobyl má ostatně být ryze singleplayerovou záležitostí.

K NFT se v minulosti pozitivně vyjadřoval třeba Strauss Zelnick, generální ředitel vydavatelství Take-Two Interactive, herní legenda/baron Prášil Peter Molyneux zas vytváří obchodní simulátor Legacy, který se kolem tokenů také točí. Uvidíme, zda půjde jen o bouři ve sklenici vody, nebo o trend, který změní herní průmysl na trvalo.