Tržby z prodeje NFT pro Legacy od Petera Molyneuxe přesáhly miliardu

17. 12. 2021 15:39 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Zatímco tvůrci Stalkera 2 od implementace NFT po hlasité kritice ustupují a o unikátní kosmetické doplňky od Ubisoftu nikdo nestojí, jiné velké jméno herního průmyslu na nich mezitím pěkně vydělává.

Šlape do nich totiž i herní designér Peter Molyneux, známý z dřívějších let díky titulům, kde jste si mohli hrát na boha (Black & White, Populous), ale i z méně vzdálené minulosti kvůli podivné crowdfundingové kampani, kde z virtuálních kopáčů vybíral jedince, který se měl stát bohem v Godus a ještě získat podíly z prodejů (což se nestalo). Kampaň se ukázala být poněkud podvodnou a výsledná hra, která je na Steamu v předběžném přístupu už osm let, byla vlastně jen reklamní kampaní pro mobilní hru se spoustou mikrotransakcí. A co tenhle kontroverzní chlapík momentálně provádí s NFT?

Co je to NFT? Zkratka NFT představuje non-fungible token čili nezaměnitelný token. Jde o označení dokladu vlastnictví digitální položky, ať už jde o obrázek, video, tweet – anebo třeba nějaký unikátní herní předmět. V souvislosti s herními prvky se NFTs (čteno „nifties“) v posledních týdnech spojují hlavně se sběratelskými skiny, ale i vozidly nebo digitálními ostrovy. Jde o záležitost poměrně polarizující - jedni v NFT spatřují nezměrný potenciál a revoluční formu vlastnictví, jiní varují spíše před potenciálními podvody a vysokou ekologickou zátěží.

Molyneux minulý týden v Las Vegas odhalil nově uzavřené partnerství svého herního studia 22Cans s herní platformou založenou na kryptoměnách, Gala Games. Společně budou vyvíjet Legacy, manažerský simulátor poprvé oznámený před dvěma lety.

Hra bude využívat novou digitální měnu zvanou LegacyCoin založenou na blockchainu Ethereum, do níž se budete moct zapojit nákupy nezastupitelných tokenů. V Legacy bude s jejich využitím možné podnikat, pronajímat, stavět města, soupeřit i spolupracovat s ostatními, vyvíjet různé digitální produkty, potažmo vydělávat peníze obchodováním.

Legacy sice ještě není hratelné, ale prodej virtuálních pozemků pro dravé podnikatele už byl zahájen - a nejdražší kousek půdy, digitální Londýn, se prodal za 20 milionů korun. Studio Gala Games pro Legacy během několika dní rozprodalo více než 2000 digitálních parcel, ty nejlevnější vyšly původně na zhruba 70 tisíc korun, nynější majitelé je nabízejí minimálně za dvojnásobek této částky.

Je samozřejmě velkou neznámou, jakou mají pozemky reálnou hodnotu, jestli Molyneuxovo Legacy někdy skutečně vyjde a jestli v něm někdo za něco bude reálně utrácet peníze, aby se majitelům investice do virtuálních parcel zase vrátily.

Peter Molyneux je přirozeně přesvědčený, že ano, a v rozhovoru pro magazín The Verge pěje ódy na to, jak Legacy všechny obklopí kreativitou a kromě vydělávání peněz si v něm užijete také skvělý příběh. Stejně jako mnohokrát v minulosti ale v interview vlastně neříká nic moc konkrétního a mnoho hráčů bere jeho zapojení do NFT mánie jako definitivní potvrzení toho, že jde o nafouklou spekulantskou bublinu.

Redaktorka se Molyneuxe kupříkladu zeptala, jestli je možné, že si lidé začnou prostřednictvím Legacy vydělávat natolik, až se z toho stane práce na plný úvazek, ale vývojáři se následně rozhodnou zásadně změnit nějaký prvek hratelnosti, ovlivní tím herní ekonomiku a s ní i skutečné lidské životy. Molyneux odpověděl, že na řešení téhle otázky teprve pracují a ladí svou velmi složitou simulaci, aby nedocházelo k extrémním situacím. Také ovšem prohlásil, že mu připadá fascinující, že by někdo hrál jeho hru a tím vydělával peníze. A dodal, že ji nechce zakládat na simulaci reálné ekonomiky, ale spíše na „hraní si s podnikáním”. Skoro jako by hráči nemuseli do toho hraní investovat spoustu skutečných peněz.