Herní NFT horečka: Anonym utratil 14 milionů za jachtu do nevydané hry

1. 12. 2021 12:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokud jste v poslední době na internetu nespali pod kamenem, jistě vám neunikl fenomén NFT - vlastnictví unikátních či kusově limitovaných virtuálních předmětů pořizovaných za kryptoměny. Tahle nová forma sběratelství se stále častěji skloňuje i v souvislosti s hrami a už tu máme první náznaky, jak by to potenciálně mohlo fungovat.

Server Hypebeast informoval o prodeji luxusní jachty za 650 tisíc dolarů (14,6 milionu korun). Na tom by nebylo nic moc objevného, kdyby nešlo o Metaflower Super Mega Yacht, čistě virtuální jachtu, která se prodala za čistě virtuální měnu WETH alias Wrapped Ethereum, tedy za formu Etherea směnitelnou za jiné kryptoměny.

Nový anonymní majitel jachty si bude moct užívat svůj soukromý heliport, vířivku či DJský pult, a to v moři obklopujícím souostroví Fantasy Islands, které jeho autoři popisují coby luxusní developerský projekt stovky soukromých ostrovů běžících na blockchainu Etherea v metaversu nazvaném prostě Sandbox.

Ptáte se, co na jachtě Metaflower konkrétně stálo 14 milionů, když jde o primitivní 3D model, za který by se styděla i většina dětí, co hrají Minecraft? Na to odpověď nemám. Samotný Sandbox navíc zatím běží pouze v uzavřené alfě.

Jistě, vesmírný simulátor Star Citizen se svými nákupy virtuálních lodí za reálné peníze v rámci předběžného přístupu v tomto ohledu sice už stihl nastavit jakýsi precedens, ale aspoň s příslibem technologického pokroku a trochu méně šílenou cenovou politikou. Sandbox naproti tomu vypadá hůř než Second Life. Připomíná spíš Roblox, ale s absurdními cenami uživatelského obsahu.

Na druhou stranu, kdo jsem, abych komukoliv říkala, co má dělat se svými penězi! Pokud chcete utratit skoro osmdesát tisíc za kostičkovaný model tříokého čuníka, který ani není unikátní, bránit vám nebudu. Maximálně vás tak trochu odsoudím.