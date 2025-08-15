Překladatelský oříšek. Roguelite dungeon na několik momentů zaváněl exkrementy

Aktuální technologický a společenský pokrok silně spoléhá na využití umělé inteligence i strojů jako takových. Jde o zjednodušení procesů, kterým však nelze bezmezně věřit. Přesvědčil se o tom i vývojář stojící za The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, který se kvůli šotkovi v překladu chvíli jmenoval Shitty Dungeon.
Pixelartová novinka, která míchá prvky roguelite a dungeon crawleru, se vás retro estetikou snaží vrátit do méně komplikovaných časů. Kromě vizuálu s tím pomáhá rozvoj postavy, crafting, souboje i odlehčený tón s neustálými odkazy na jiná úspěšná díla.
Proto by se mohlo i zdát, že nedávná eskapáda byla snad i plánovaná, ale nikoliv. Projekt se na japonské verzi Steamu objevil pod názvem Kuso Danjon, což v překladu znamená „h**no dungeon“, případně „mizerný dungeon“.
zdroj: Fix-a-Bug
Překlad se japonským hráčům moc nezdál, proto se tvůrce rozhodli kontaktovat na platformě X i na oficiálním Discordu. Programátor Giorgio Macratore se situaci zasmál a obratem reagoval, že pracuje na opravě, která už proběhla.
Co přesně nešťastnou chybu způsobilo, není tak úplně jasné, ale s největší pravděpodobností šlo o chybný překlad vytvořený s pomocí umělé inteligence či jiného podobného pomocníka. Ostatně už dříve celek upozorňoval, že japonský překlad nabízí jenom z dobroty své duše a mohou se v něm vyskytovat určité nedodělky a chyby, protože na něj tým neměl moc času.
Na nedostatky lokalizace upozorňovali i samotní hráči, kteří našli hned několik nepřirozených frází. Žádná z nich ale údajně nezasahovala do porozumění natolik, aby to kazilo zážitek. Někteří dokonce prosili, aby nezamýšleně vtipný název hře zůstal.
Pokud chcete zjistit, jestli chybný název nebyl jen nějakým typem sebereflexe, na Steamu už teď najdete demoverzi. Plná verze The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles vyjde 23. října.