PlayStation Portal už nepotřebuje PS5. Sony otvírá streamování exkluzivit z cloudu

Sony zásadně rozšiřuje možnosti svého handheldu PlayStation Portal. S novým updatem, který dorazí dnes v noci, vám umožní hrát hry z PS5, aniž byste vlastnili samotnou konzoli. Po téměř ročním testování v betě tak zařízení původně určené jen pro streamování z domácí PS5 dostává zcela nový rozměr a podle všeho taky konečně smysluplné využití.
Aktualizace přináší plnou podporu cloudového streamování v rámci předplatného PlayStation Plus Premium. Dostanete se k vybraným hrám pro PS5 jako Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Ghost of Yótei, Borderlands 4, Resident Evil 4 a dalším stovkám titulů z knihoven Game Catalog a Classics Catalog. Čistě online, bez nutnosti mít doma zapnutou PS5. Kompletní
Doposud Sony svůj PlayStation Portal prezentovala jako doplňkové zařízení, kdy s cenovkou kolem 6 tisíc korun umožňoval streamovat hry z vaší vlastní PS5 na přenosnou obrazovku s rozlišením 1080p. Pro mnohé šlo o drahou hračku s velmi omezenou využitelností, která se hodila maximálně v případě, kdy ostatní členové rodiny dostali přednost ve využívání televize, jak ostatně DualSense s vlastní obrazovkou využíval třeba Aleš.
Ačkoliv proces zprovoznění není úplně intuitivní, výsledek stojí za to. Stačí se na Portalu přihlásit se svým účtem s předplaceným PlayStation Plus Premium, v nastavení zapnout funkci Game Streaming (zatím stále se štítkem Beta) a po restartu dostanete na výběr, jestli se připojit ke své PS5, nebo streamovat z cloudu. Od té chvíle možné hrát i bez vlastnictví konzole.
Hry běžící přes cloud se chovají téměř jako klasicky nainstalované tituly na disku. Aktualizace přidává možnost nákupů přímo ve hře, plnou podporu 3D audia a multiplayeru, i když Sony upozorňuje, že se může projevit mírné zpoždění v závislosti na kvalitě připojení.