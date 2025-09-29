Pistolník Caleb se zase mstí Černobohovi. Akce Blood je další klasikou v novém hávu

Nightdive Studios znovu udělalo radost pamětníkům. Po předělaném System Shocku, aktualizovaném Outlaws a oprášeném Blade Runnerovi představilo Blood: Refreshed Supply – remasterovanou verzi kultovní střílečky s lovecraftovskou atmosférou a makabrózními prvky.
Moudří asi ví, že tým akci vrátil už v roce 2019 skrze Blood: Fresh Supply. Aktuální verze na ní sice staví, ale vylepšení posouvá zase o kus dál, aby se dalo mluvit o definitivní variantě příběhu pistolníka Caleba, který se mstí Černobohovi za to, že ho zabil. Úděl, se kterým mu mimo jiné pomáhá sympatický výběr okultních zbraní a gore efektů.
Remaster slibuje dodatečná technická vylepšení, aby hra fungovala bez problémů i na moderních systémech. Přirozená je podpora až 4K rozlišení, možnosti úprav rozložení ovládání, rozlehlá podpora modifikací i online multiplayer až pro osm hráčů doplněný možností lokálního snažení na rozdělené obrazovce. Především se ale poprvé hra objeví i na konzolích, jejichž majitelé konečně odtajní kvality při 120 FPS (snímkovací frekvence na PC bude odemknutá).
„Od vydání Blood: Fresh Supply před šesti lety byla poptávka po této kultovní hře na konzolích obrovská. Díky spolupráci s Warner Bros. mohou společnosti Nightdive a Atari tyto požadavky splnit a konečné přinést hru Blood na moderní konzole. Ale tím jsme neskončili. Refreshed Supply je definitivní edice hry s dalšími vylepšeními a novým vzrušujícím obsahem,“ láká Larry Kuperman, víceprezident pro obchodní rozvoj Nightdive Studios.
Nový obsah dorazí v podobě scénáře Marrow, který bude dostupný už při vydání. Skrze pozdější aktualizaci dorazí ještě jeden, jehož jméno je Death Wish. Součástí balíčku bude knihovna s dodatečnými materiály přímo z vývoje, s nimiž nahlédnete pod pokličku legendy.
Blood: Refreshed Supply vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One už 4. prosince. V roce 2026 na to ještě naváže port pro Nintendo Switch 2.