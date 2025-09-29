Pistolník Caleb se zase mstí Černobohovi. Akce Blood je další klasikou v novém hávu
zdroj: Nightdive Studios

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

29. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Nightdive Studios znovu udělalo radost pamětníkům. Po předělaném System Shocku, aktualizovaném Outlaws a oprášeném Blade Runnerovi představilo Blood: Refreshed Supply – remasterovanou verzi kultovní střílečky s lovecraftovskou atmosférou a makabrózními prvky.

Moudří asi ví, že tým akci vrátil už v roce 2019 skrze Blood: Fresh Supply. Aktuální verze na ní sice staví, ale vylepšení posouvá zase o kus dál, aby se dalo mluvit o definitivní variantě příběhu pistolníka Caleba, který se mstí Černobohovi za to, že ho zabil. Úděl, se kterým mu mimo jiné pomáhá sympatický výběr okultních zbraní a gore efektů.

Remaster slibuje dodatečná technická vylepšení, aby hra fungovala bez problémů i na moderních systémech. Přirozená je podpora až 4K rozlišení, možnosti úprav rozložení ovládání, rozlehlá podpora modifikací i online multiplayer až pro osm hráčů doplněný možností lokálního snažení na rozdělené obrazovce. Především se ale poprvé hra objeví i na konzolích, jejichž majitelé konečně odtajní kvality při 120 FPS (snímkovací frekvence na PC bude odemknutá).

Outlaws + Handful of Missions: Remaster
Aktuality
Legendární westernová videohra dostane novou podobu

„Od vydání Blood: Fresh Supply před šesti lety byla poptávka po této kultovní hře na konzolích obrovská. Díky spolupráci s Warner Bros. mohou společnosti Nightdive a Atari tyto požadavky splnit a konečné přinést hru Blood na moderní konzole. Ale tím jsme neskončili. Refreshed Supply je definitivní edice hry s dalšími vylepšeními a novým vzrušujícím obsahem,“ láká Larry Kuperman, víceprezident pro obchodní rozvoj Nightdive Studios.

Nový obsah dorazí v podobě scénáře Marrow, který bude dostupný už při vydání. Skrze pozdější aktualizaci dorazí ještě jeden, jehož jméno je Death Wish. Součástí balíčku bude knihovna s dodatečnými materiály přímo z vývoje, s nimiž nahlédnete pod pokličku legendy.

Blood: Refreshed Supply vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One už 4. prosince. V roce 2026 na to ještě naváže port pro Nintendo Switch 2.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
