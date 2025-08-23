Legendární westernová videohra dostane novou podobu
zdroj: Lucasfilm

Pamětníci mohou plesat, protože jejich další dávná láska dostane nový nátěr. Nightdive Studios, které je expertem na oživování klasik, během Gamescomu oznámilo remaster westernové akce Outlaws.

Outlaws + Handful of Missions: Remaster původní hru a rozšíření uzpůsobí moderním systémům a přinese vysoké rozlišení, nekomprimované cutscény a ostřejší textury, vše kompletně přepracované z předloh a stylizované do původní barevné palety. Technicky to znamená podporu až 4K a 120 FPS, úpravy pro gamepad (kolečko zbraní, vibrace) a 26 achievementů k otevření.

zdroj: Nightdive Studios

Opomenutý nezůstal ani multiplayer s několika režimy, jako je klasický Deathmatch, Team Play, Capture the Flag a Kill the Fool with The Chicken. A jelikož žijeme v roce 2025, samozřejmostí je podpora hraní mezi platformami.

Nejde proto jenom o dárek pro PCčkáře, nýbrž i konzolisty na posledních dvou generacích PlayStationu, Xboxu a Nintendu Switch. Datum vydání je stanovené na 20. listopadu a cena na možná trochu kontroverzních 26,99 euro.

