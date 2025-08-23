Legendární westernová videohra dostane novou podobu

Pamětníci mohou plesat, protože jejich další dávná láska dostane nový nátěr. Nightdive Studios, které je expertem na oživování klasik, během Gamescomu oznámilo remaster westernové akce Outlaws.
Outlaws + Handful of Missions: Remaster původní hru a rozšíření uzpůsobí moderním systémům a přinese vysoké rozlišení, nekomprimované cutscény a ostřejší textury, vše kompletně přepracované z předloh a stylizované do původní barevné palety. Technicky to znamená podporu až 4K a 120 FPS, úpravy pro gamepad (kolečko zbraní, vibrace) a 26 achievementů k otevření.
zdroj: Nightdive Studios
Opomenutý nezůstal ani multiplayer s několika režimy, jako je klasický Deathmatch, Team Play, Capture the Flag a Kill the Fool with The Chicken. A jelikož žijeme v roce 2025, samozřejmostí je podpora hraní mezi platformami.
Nejde proto jenom o dárek pro PCčkáře, nýbrž i konzolisty na posledních dvou generacích PlayStationu, Xboxu a Nintendu Switch. Datum vydání je stanovené na 20. listopadu a cena na možná trochu kontroverzních 26,99 euro.