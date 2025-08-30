Pekelná vřava mění bojiště. Hell Let Loose: Vietnam představí multiplayerové nástrahy džungle

Letošní Gamescom je už sice za námi, přesto je ještě zapotřebí odbavit pár posledních restů. Jedním z nich je Hell Let Loose: Vietnam. Novinka studia Expression Games a vydavatelství Team17 se pokusí navázat na svého druhoválečného kolegu novým zasazením.
Multiplayerovka, kde se znovu utká 50 lidí proti 50 dalším, pokryje rok 1965, během něhož odstartovala válka ve Vietnamu, kde se utkaly ozbrojené síly Spojených států a Vietnamská lidová armáda. Změna prostředí znamená nástrahy v podobě husté džungle, nebezpečně odkrytých rýžových polí, pláží, řek a vrstevnaté krajiny. Na startu čeká celkově šest map inspirovaných klíčovými událostmi, lokacemi a operacemi, každá s unikátní příchutí.
Kromě autentického zasazení budou součástí věrné uniformy, zbraně, vozidla a vybavení. Právě s dopravními prostředky je spojená další velká novinka – vrtulníky. Americké síly je využijí pro rychlé přesuny jednotek, vzdušnou podporu i shazování zásob. Strana Vietnamu mezitím využije partyzánského přístupu podporovaného možností budování široké sítě tunelů pro překvapivé útoky i tajný pohyb.
zdroj: Team17
Kromě vzduchu a země bude klíčové, abyste rovněž ovládli vodu. Vzhledem k husté říční síti může jejich ovládnutí znamenat rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. Spojenci se je pokusí obsadit těžkými ozbrojenými plavidly, zatímco obránci využijí menších lodí pro rychlý pohyb a skrývání.
„Zachováme herní základ, který si fanoušci zamilovali v prvním díle, ale přineseme nový zážitek s využitím kombinace leteckých, vodních, obrněných, pěchotních a podpůrných zbraní, které zachycují atmosféru válečného dějiště, jakou si fanoušci původní hry tak oblíbili,“ slibuje vydavatelství.
Fanoušci původní hry a odpůrci nového zasazení nemusí smutnit. Ve studiu totiž vznikl druhý tým, který dostane za úkol podporovat jedničku. Navíc slibuje, že žádná z her nebude trpět kvůli sestřičce.
Hell Let Loose: Vietnam se oproti druhoválečné verzi liší také pohonem, využije totiž síly Unreal Enginu 5. Přesedlání na novou verzi týmu umožnilo vytvořit hezčí grafiku, lepší mechanismy a zlepšit výkon.
Další informace se budou postupně objevovat s blížícím se datem vydání plánovaným na rok 2026. Počítá se s verzemi na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.