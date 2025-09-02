Pamatujete na PvP akci Fairgame$? Po Jade Raymond ji opouští šéf vývoje
Pamatujete na PvP akci Fairgame$? Po Jade Raymond ji opouští šéf vývoje

PC PlayStation 5

2. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Není to tak dávno, co ze studia Haven odešla zakladatelka Jade Raymond. Už její rozhodnutí mohlo být jasným náznakem toho, že s multiplayerovou PvP akcí Fairgame$, která ve studiu vzniká, je to nahnuté. A pokud jste o ní nepochybovali doteď, po odchodu další klíčové osoby je to téměř jisté.

Po Raymond ze studia odešel i šéf vývoje Daniel Drapeau, který na hře pracoval přes čtyři roky. Odchod nonšalantně oznámil v příspěvku na profesionální sociální síti LinkedIn, kde rovnou potvrdil, že se stává kreativním ředitelem ve Warner Bros. Games Montréal, kde zjevně bude dohlížet na vývoj nové hry z komiksové stáje DC.

„Počátkem tohoto týdne jsem nastoupil do společnosti WB Games Montréal jako kreativní ředitel. Nemůžu se dočkat, až začnu toto úžasné dobrodružství se všemi skvělými lidmi zde ve studiu. Zvláště bych chtěl poděkovat Yvesovi Lachancovi, Loganovi A. Lesageovi a Bryanovi Thebergovi za jejich důvěru a podporu během celého procesu. Tak jdeme na to,“ uvedl Drapeau při oznámení nové pozice.

Warneři jsou za novou posilu jistě rádi, jelikož autor patří mezi zkušené lidi v herním průmyslu. V minulosti pracoval v Ubisoftu a montrealském Eidosu, kde pomohl na svět Rainbow Six: Siege nebo Shadow of the Tomb Raider.

Jade_Raymond
Novinky
Prokletá Jade Raymond opouští další studio

Nad studiem Haven a jejich Fairgame$ se naopak smráká čím dál více. Titul se světu představil v roce 2023 filmečkem, který moc humbuku nevyvolal. Reakce byly vlažné až kritické, ať už kvůli stylizaci či hernímu žánru. Od té doby žádné nové informace ohledně hry nevyšly a asi by se nikdo nedivil, kdyby ji Sony v tichosti zrušila.

Každopádně to vypadá, že je japonský moloch na poli her jako služeb ztracený. Concord přežil tak krátkou dobu, že se z něho stal internetový meme. Mezitím Marathon od Bungie neustále naráží na překážky a kontroverze, přičemž multiplayerové The Last of Us to vzdalo už v depu. Jediným výraznějším zářezem zůstávají Helldivers 2, kteří si užívají druhý rok podpory a díky nedávnému vydání na Xboxu i příliv nových hráčů.

Tagy:
odchod akční multiplayer live service
Hry:
Fairgame$
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články