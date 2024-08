V Sony kvůli zrušení multiplayeru The Last of Us: Part II padaly hlavy

14. 8. 2024 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po vydání The Last of Us: Part II v roce 2020 plánovalo studio Naughty Dog vydat multiplayerový titul, který z původního dodatečného režimu na způsob Factions pro první díl nabobtnal v samostatnou online hru. Té jsme se ale nakonec nedočkali a po dlouhých odmlkách přišlo loni v prosinci strohé oznámení, že se multiplayerový projekt ze světa The Last of Us bez náhrady ruší.

Studio spadající pod Sony se tehdy vyjádřilo v tom smyslu, že dostalo na výběr, jestli se stát týmem jedné hry jako služby, anebo se nadále soustředit na vývoj singleplayerových příběhových her, kterými se ostatně proslavilo.

Naughty Dog si tehdy vybral druhou možnost. O následcích této volby oficiálně mlčí a ani jsme se v souvislosti se zrušením dlouholetého projektu nedoslechli o žádné další vlně propouštění – ve studiu se škrtalo už loni v říjnu, kdy o místo přišlo na 25 zaměstnanců.

Investigativní herní novinář Jason Schreier se teď nechal slyšet, že se rozhodnutí bez nepříjemné dohry neobešlo. „Hra vznikala zhruba čtyři roky, její tým čítal stovky lidí. Což je drahá legrace na poměry něčeho, co nakonec neklaplo,“ vysvětluje Schreier v podcastu Friends Per Second. „V Sony kvůli tomu padaly hlavy,“ tvrdí a dodává, že šlo o natolik velký a drahý projekt, že za jeho nezdar zkrátka někdo musel nést následky.

Naughty Dog 's The Last of Us Online /Factions 2

"Was In development for ~4 years

With a team in the hundreds"

An expensive project

The cancellation "made some heads roll at Sony as a result"



Per Jason Schreier#PlayStation #PS5 #Lastofus #TLOU pic.twitter.com/rABR04REqH — Dream Walker (@Dream_WaIker) August 9, 2024

Schreier se ke zrušené multiplayerové odbočce The Last of Us: Part II vrátil v souvislosti s nedávným propouštěním v jiném studiu Sony – Bungie. Obojí podle něj souvisí s poněkud pozdní snahou společnosti naskočit na současný průmyslový trend her jako služeb: „Seznam her, které byly pokusy singleplayerových studií vytvořit online hru a skončily nezdarem, je velmi, velmi dlouhý.“

„Mnohým z nich jsem napsal post mortem. Klasický cyklus: ‚Máme super úspěšné studio, které dělá singleplayerové hry, zkusí vyvinout hru jako službu. Sedm let dělá hru jako službu, kterou nikdo nechce. Pak vyjde, je to propadák‘,“ popisuje Schreier až příliš povědomý příběh evokující jména jako BioWare & Anthem, Rocksteady & Suicide Squad či Crystal Dynamics & Marvel’s Avengers. Novinář ale kvituje, že se v případě Naughty Dog povedlo tuhle osudovou cestu zvrátit, i když se to neobešlo bez ztrát.

Šéf studia Neil Druckmann zároveň v nedávném rozhovoru pro LA Times zmínil, že Naughty Dog nebude navždy studiem The Last of Us – ačkoliv ho z dřívějška známe i díky sériím Uncharted nebo Crash Bandicoot. Podle Druckmanna tým momentálně vyvíjí hned několik singleplayerových her zároveň.

zdroj: Naughty Dog