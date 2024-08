Teaser na druhou sérii The Last of Us ukazuje první záběr s Abby

5. 8. 2024 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Streamovací služba Max, televizní stanice HBO, zveřejnila sestřih upoutávek na svůj nadcházející program v průběhu podzimu a také příštího roku. Mimo zbrusu nových seriálů jako spin-off Hry o trůny s názvem Rytíř Sedmi království, Duna: Proroctví a dalších sezón stávající produkce jako Bílý lotus nebo A jak to bylo dál… v něm figuruje také hráčsky zajímavý počin v podobě 24sekundového teaseru na druhou sérii adaptace The Last of Us.

Mihnou se v něm jak staré tváře včetně Joela (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) a Tommyho (Gabriel Luna), tak i nově příchozí, mimo jiné Abby v podání herečky Kaitlyn Dever a zatím nepojmenované postavy, kterou hraje Catherine O’Hara a s Joelem minimálně v sestřihu vede dialog, jenž v The Last of Us: Part II absolvuje s Tommym.

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Předchozí spekulace naznačovaly, že by mohlo jít o příslušnici WLF či Serafitku, z teaseru se ale spíš zdá, že jde o obyvatelku Jacksonu, potenciálně terapeutku či Joelovu důvěrnici.

Jinak se ale z prvních záběrů zdá, že i v případě druhé sezóny tvůrci zůstanou předloze velmi věrní – naznačuje to kupříkladu scéna z tancovačky ve stodole nebo z projížďky na koních zasněženou krajinou. Na rozdíl od hry se ale možná přesně dozvíme, jak Ellie přišla ke svému tetování, a možná tedy uvidíme i její tatérku Cat, o které se v originálu jen mluvilo.

V sestřihu se mihne hned několik nováčků včetně Isabely Merced, která se ujme role Diny, a také Jeffrey Wright. Ten si zopakuje svou roli Isaaca, jemuž svou tvář a hlas propůjčil i ve hře. Z množství scén, které herec točil, se zdá, že nás čeká další epizoda, kde nahlédneme do příběhového pozadí postavy, která ve hře neměla tolik prostoru.

Kaitlyn Dever coby Abby se v upoutávce objevuje pouze krátce v momentu, kdy s kulichem na hlavě ve sněhu podlézá plot z pletiva, zatímco se na ni sápe horda nakažených, což je opět scéna, která vypadá jako vystřižená ze hry.

Druhá série seriálu The Last of Us bude mít na Maxu premiéru příští rok. Nepokryje však události celého The Last of Us: Part II a už teď víme, že se dočkáme i třetí řady. Rozhodně ale můžeme čekat mnohem více nakažených než v té první.