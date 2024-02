Neil Druckmann pracuje na konceptu posledního dílu The Last of Us

5. 2. 2024 11:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Už delší dobu se spekuluje, že oceňovaná série The Last of Us bude pokračovat třetím dílem. Drbům dal ostatně vzniknout sám šéf studia Naughty Dog, Neil Druckmann, který už v roce 2021 potvrdil, že pro pokračování existuje rámec scénáře, v té době se ale na hře jinak aktivně nepracovalo.

Právě Druckmann teď v závěru dvouhodinového dokumentu o vývoji The Last of Us: Part II potvrdil, že Part III skutečně vznikne. Je ale ještě příliš brzy bouchat šampaňské, protože završení trilogie je nejspíš stále roky vzdálené svému dokončení.

„První hra měla jasný koncept rodičovské lásky. Ve druhé jsme pracovali s myšlenkou spravedlnosti za každou cenu. Jestli nikdy pokračování nevyjde, budeme spokojeni s tím, jak jsme sérii uzavřeli v Part II. Příběh je uzavřený, jablko snědené. A v Sony by nás k tomu ani nenutili. Vždycky nás podporují v tom, na čem zrovna děláme, a i kdyby si velká část studia další The Last of Us přála, není to povinnost,“ říká Druckmann s tím, že dlouho ani neexistoval nápad, kam další díl vůbec příběhově posunout.

„Dlouho jsem přemýšlel, jestli vůbec existuje nějaký další koncept. A dlouho jsem žádný neměl, změnilo se to až nedávno. Není to sice celý příběh, ale nápad, vize, která je za mě stejně vzrušující jako Part I i Part II. Je to samostatný námět, který by ale vedl skrz všechny tři hry. Takže momentálně uvažujeme nad tím, že tato série potřebuje ještě jednu kapitolu,“ vysvětluje šéf studia a dodává, že bude zřejmě poslední a půjde o završení pomyslné trilogie.

Druckmann toho moc konkrétního neprozradil a od konceptu k plné hře zřejmě povede ještě několikaletá cesta. Mezi řádky se ale dá vyčíst, že Part III bude mít s předchůdci jen pár styčných bodů. Uvažuje se nad tím, že bychom hráli za úplně neznámé postavy, které se s Ellie, Joelem, Abby a dalšími postavami The Last of Us jen letmo setkaly?

Přestože poslední díl The Last of Us: Part II vyšel takřka před čtyřmi lety, je značka silnější než kdy dřív. Nedávno vydaný remaster druhého dílu přidal nový obsah a optimalizoval výkon na PlayStationu 5. Zároveň už 12. února začíná natáčení druhé, sedmidílné řady seriálu z produkce HBO, jehož první série vyhrála osm cen Emmy z celkem 24 nominací.