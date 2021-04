Příběh The Last of Us: Part III již existuje, ale hra v tuto chvíli nevzniká

28. 4. 2021 16:46 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Po obrovském úspěchu a mnoha oceněních hry The Last of Us: Part II by bylo divné, kdyby jednoho dne nevznikl i třetí díl. Ve studiu Naughty Dog jsou na něj ostatně již připravení. Kreativní ředitel Neil Druckmann v podcastu Script Apart (díky IGN) prozradil, že spolu se scenáristkou Halley Gross již dali dohromady rámec příběhu případného The Last of Us: Part III.

Následně ale dodal, že na hře se momentálně nepracuje a jen doufá, že jednoho dne spatří světlo světa. Pokud se tak stane, a že to může trvat dlouhou řadu let stejně jako v případě dvojky, mohli bychom se v příběhu podle Druckmanna dozvědět něco málo o tom, co následovalo po konci The Last of Us: Part II. Ale v tuto chvíli máme jen Druckmannovo „uvidíme“.