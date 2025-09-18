Oznámení Yakuzy Kiwami 3 je na spadnutí. Studio neuhlídalo oficiální web
Sega a studio Ryu Ga Gotoku zřejmě nechtěně odhalily další remake ze své slavné série Like a Dragon / dříve Yakuza. Na oficiálních stránkách vývojářů se na krátkou chvíli objevila zmínka o Yakuza Kiwami 3, což okamžitě rozpoutalo vlnu spekulací na sociálních sítích a fórech. Přestože zmínka z webu zase rychle zmizela, fanoušci stihli pořídit screenshoty, které se nyní šíří internetem.

Remaky pod hlavičkou Kiwami (do češtiny bychom přeložili jako ultimátní nebo extrémní) nejsou v sérii žádnou novinkou. Už v roce 2016 vyšla přepracovaná verze prvního dílu a následně také Yakuza Kiwami 2.

Logicky tak přichází na řadu i třetí díl, původně vydaný pouze v Japonsku v roce 2009 na PlayStation 3. Na západ dorazil o rok později, v roce 2019 pak u nás vyšel v remasteru na PS4, jeho port pro PC a Xbox One potom následoval v roce 2021. Yakuza Kiwami 3 by však měla představovat plnohodnotný remake v moderním kabátě.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
Téma
Série Yakuza / Like a Dragon: Kde začít a čím vás překvapí

Načasování úniku navíc není úplně náhodné. 24. září se koná tradiční RGG Summit, po němž následuje stream RGG Direct, kde se obvykle objevují velká oznámení kolem série Like a Dragon. Dá se logicky očekávat, že právě během nich se Yakuza Kiwami 3 oficiálně představí.

Ředitel série Masajoši Jokojama se k remaku vyjadřoval už loni v dubnu. Tehdy sice upozorňoval, že studio pracuje na jiných projektech, ale zároveň naznačil, že návrat třetího dílu je jen otázkou času. „Řeknu jen, že si myslím, že Kiwami 3 jednou udělám,“ uvedl tehdy. „Jsem si jistý, že to jednou přijde.“

Od jeho vyjádření uběhl více než rok a teď se zdá, že čas opravdu nadešel. Ať už se leak potvrdí během zářijového summitu, nebo později, na návrat do sirotčince Morning Glory v novém grafickém kabátku zřejmě nebudeme čekat dlouho.

Nejnovější články