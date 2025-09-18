Oznámení Yakuzy Kiwami 3 je na spadnutí. Studio neuhlídalo oficiální web

Sega a studio Ryu Ga Gotoku zřejmě nechtěně odhalily další remake ze své slavné série Like a Dragon / dříve Yakuza. Na oficiálních stránkách vývojářů se na krátkou chvíli objevila zmínka o Yakuza Kiwami 3, což okamžitě rozpoutalo vlnu spekulací na sociálních sítích a fórech. Přestože zmínka z webu zase rychle zmizela, fanoušci stihli pořídit screenshoty, které se nyní šíří internetem.
MENTION OF KIWAMI 3 SPOTTED ON RGG SITE, they seem to have removed it as of now though (source: @wiredluma ) pic.twitter.com/SqazNV8mrj— Z64 (Comms Open) (@Z64Gaming) September 17, 2025
Remaky pod hlavičkou Kiwami (do češtiny bychom přeložili jako ultimátní nebo extrémní) nejsou v sérii žádnou novinkou. Už v roce 2016 vyšla přepracovaná verze prvního dílu a následně také Yakuza Kiwami 2.
Logicky tak přichází na řadu i třetí díl, původně vydaný pouze v Japonsku v roce 2009 na PlayStation 3. Na západ dorazil o rok později, v roce 2019 pak u nás vyšel v remasteru na PS4, jeho port pro PC a Xbox One potom následoval v roce 2021. Yakuza Kiwami 3 by však měla představovat plnohodnotný remake v moderním kabátě.
Načasování úniku navíc není úplně náhodné. 24. září se koná tradiční RGG Summit, po němž následuje stream RGG Direct, kde se obvykle objevují velká oznámení kolem série Like a Dragon. Dá se logicky očekávat, že právě během nich se Yakuza Kiwami 3 oficiálně představí.
Ředitel série Masajoši Jokojama se k remaku vyjadřoval už loni v dubnu. Tehdy sice upozorňoval, že studio pracuje na jiných projektech, ale zároveň naznačil, že návrat třetího dílu je jen otázkou času. „Řeknu jen, že si myslím, že Kiwami 3 jednou udělám,“ uvedl tehdy. „Jsem si jistý, že to jednou přijde.“
Od jeho vyjádření uběhl více než rok a teď se zdá, že čas opravdu nadešel. Ať už se leak potvrdí během zářijového summitu, nebo později, na návrat do sirotčince Morning Glory v novém grafickém kabátku zřejmě nebudeme čekat dlouho.