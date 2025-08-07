zdroj: Stardock Eertainment

PC

Ovládněte sluneční soustavu ve sci-fi strategii Ashes of Singularity II

7. 8. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ashes of Singularity II
Ashes of Singularity II
Ashes of Singularity II
Galerie

Bitvy o celé planety předvede sci-fi strategie Ashes of Singularity II. V ní se v čele Zemské armády, mechanické AI frakce nebo tajemné posthumánní koalice pokusíte upevnit moc nad Sluneční soustavou. Devízou nebude rychlost ani reflexy známé z kompetitivních strategií, ale spíše dlouhodobé plánování a efektivní využívání zdrojů a taktik.

Čeká vás skutečně masivní válka, kdy se na bojišti o velikosti celých kontinentů v reálném čase střetnou i tisíce jednotek. Nemusíte mít strach, že byste o bitvách neměli přehled, velitelství koordinuje útoky z orbity, takže si můžete všechno pěkně oddálit, nebo naopak přiblížit na jednotlivé vojáky. Dokonce i zničitelné prostředí a terén můžete využívat k strategické výhodě a bombardováním třeba vytvořit obranné valy.

Ashes_wallpaper_releasekeyart_FULL
Recenze
Ashes of Singularity - recenze

K dispozici bude jak příběhová kampaň, tak kooperace, PvP nebo rychlé šarvátky. Každá ze tří frakcí má být diametrálně odlišná s vlastními slabinami, taktikami a herním stylem. V kampani se pokusíte v čele Spojené Země (sjednocené armády NATO, Číny a Ruska) znovudobýt Afriku, Austrálii, stejně jako planety a základny napříč Sluneční soustavou. 

První díl měl v roce 2016 velké ambice, které se ne úplně povedlo naplnit a hra se stala spíše technologickým benchmarkem výkonu tehdejších grafických karet. „Svižná hratelnost a masivní bitvy rychle vtáhnou a baví. Umělá inteligence navíc funguje na výbornou, takže se na ni můžete spolehnout v kampani i během multiplayer bitev. Víc takových RTS pokusů!“ napsal tehdy Pavel Skoták.

Vzhledem k tomu, jak málo originálních strategií v posledních letech vychází, přichází pokračování se zajímavým příslibem. Ashes of Singularity II má vyjít na PC někdy v příštím roce.

Smarty.cz
Tagy:
strategie sci-fi
Zdroje:
Oxide Games
Hry:
Ashes of Singularity II
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Ferocious – Příběhová ukázka
Ferocious – Příběhová ukázka
Grounded 2 – Příběhová ukázka
Grounded 2 – Příběhová ukázka
Battlefield 6 – Oznámení
Battlefield 6 – Oznámení
Fight Club #734 – naše oblíbené herní soundtracky
Fight Club #734 – naše oblíbené herní soundtracky

Nejnovější články