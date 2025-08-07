Ovládněte sluneční soustavu ve sci-fi strategii Ashes of Singularity II

Bitvy o celé planety předvede sci-fi strategie Ashes of Singularity II. V ní se v čele Zemské armády, mechanické AI frakce nebo tajemné posthumánní koalice pokusíte upevnit moc nad Sluneční soustavou. Devízou nebude rychlost ani reflexy známé z kompetitivních strategií, ale spíše dlouhodobé plánování a efektivní využívání zdrojů a taktik.
Čeká vás skutečně masivní válka, kdy se na bojišti o velikosti celých kontinentů v reálném čase střetnou i tisíce jednotek. Nemusíte mít strach, že byste o bitvách neměli přehled, velitelství koordinuje útoky z orbity, takže si můžete všechno pěkně oddálit, nebo naopak přiblížit na jednotlivé vojáky. Dokonce i zničitelné prostředí a terén můžete využívat k strategické výhodě a bombardováním třeba vytvořit obranné valy.
K dispozici bude jak příběhová kampaň, tak kooperace, PvP nebo rychlé šarvátky. Každá ze tří frakcí má být diametrálně odlišná s vlastními slabinami, taktikami a herním stylem. V kampani se pokusíte v čele Spojené Země (sjednocené armády NATO, Číny a Ruska) znovudobýt Afriku, Austrálii, stejně jako planety a základny napříč Sluneční soustavou.
První díl měl v roce 2016 velké ambice, které se ne úplně povedlo naplnit a hra se stala spíše technologickým benchmarkem výkonu tehdejších grafických karet. „Svižná hratelnost a masivní bitvy rychle vtáhnou a baví. Umělá inteligence navíc funguje na výbornou, takže se na ni můžete spolehnout v kampani i během multiplayer bitev. Víc takových RTS pokusů!“ napsal tehdy Pavel Skoták.
Vzhledem k tomu, jak málo originálních strategií v posledních letech vychází, přichází pokračování se zajímavým příslibem. Ashes of Singularity II má vyjít na PC někdy v příštím roce.