Odkaz Perfect Dark žije v novém studiu. Šéfové přecházejí pod 2K
zdroj: The Initiative

PC Xbox Series

9. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Mezi bezmála 9000 zaměstnanci a zrušenými projekty, které Microsoft v létě zaříznul v masivním propouštění, byl nejviditelnější konec rebootu Perfect Dark a studia The Initiative. I přes snahu Crystal Dynamics projekt zachránit skrz dohodu s Take-Two jednání nakonec zkrachovala na rozepři o samotnou značku s agentkou Dark v hlavní roli.

Příběh však má zvláštní dohru. I když Perfect Dark nakonec nenašlo nového vydavatele, Take-Two si přece jen z doutnajícího spáleniště něco odneslo – šéf The Initiative Darrell Gallagher a režisér Perfect Dark Brian Horton zakládají pod hlavičkou 2K Games úplně nové studio.

Informaci přinesl server Bloomberg, následně ji Gallagher potvrdil na profesní síti LinkedIn. Uvedl, že do 2K nastupuje jako seniorní viceprezident a šéf studia, které bude pracovat na ambiciózním projektu, který nemá obdoby. Zdůraznil, že věří v sílu týmů, které mají odvahu mířit vysoko, a že se těší na spolupráci s lidmi z 2K.

Ke studiu se přidává i Brian Horton v roli viceprezidenta pro kreativní vedení. Horton má za sebou práci v Crystal Dynamics, Insomniacu, Infinity Ward a řadě dalších studií.

Nový projekt 2K téměř jistě nebude Perfect Dark, práva totiž zůstávají Microsoftu. Přesto bude zajímavé sledovat, zda do něj Gallagher s Hortonem přenesou některé prvky či atmosféru z rebootu. První dojmy z dema v roce 2024 byly přitom tak pozitivní, že zrušení hry mnozí dodnes považují za jednu z největších zbytečných ztrát Xboxu.

To vše se děje ve stínu masivních letních škrtů v Microsoftu, po kterých Phil Spencer prohlásil, že herní divize „nikdy nebyla silnější“.

Nejnovější články