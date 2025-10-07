Nintendo popřelo lobbing proti AI. Tvrdí, že jen chrání své značky
zdroj: Nintendo

Nintendo popřelo lobbing proti AI. Tvrdí, že jen chrání své značky

7. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Nintendo popřelo, že by aktivně lobbovalo u japonské vlády proti generativní umělé inteligenci. Společnost reagovala na tvrzení politika Satošiho Asana, který na sociálních sítích uvedl, že herní gigant údajně tlačí na zpřísnění regulací AI. Po následné vlně kritiky Asano své prohlášení nejprve upravil a nakonec zcela smazal, přičemž se veřejně omluvil za šíření nepřesných informací.

Mario Tennis Fever
Novinky
Nintendo přitvrzuje v patentové bitvě. „Modifikace nejsou hry,“ tvrdí

Na rozdíl od své obvyklé zdrženlivosti Nintendo tentokrát reagovalo přímo. Ve svém prohlášení uvedlo: „Navzdory nedávným diskuzím na internetu Nintendo nemělo žádný kontakt s japonskou vládou ohledně generativní AI. Ať už je generativní AI zapojená nebo ne, budeme i nadále podnikat nezbytné kroky proti porušování našich práv duševního vlastnictví.“ Společnost tak jasně odmítla jakékoli politické ovlivňování, zároveň ale potvrdila, že bude nekompromisně bránit své značky. Bez ohledu na to, jaké nové technologie budou v budoucnu použity.

Téma umělé inteligence Nintendo řešilo i dříve. Prezident americké pobočky Doug Bowser loni prohlásil, že hry společnosti vždy budou mít lidský dotek. Dodal, že to, co dělá jejich hry výjimečnými, jsou vývojáři, jejich umělecké schopnosti a cit pro to, jak lidé hrají.

Postoj Nintenda se tak dostává do kontrastu s většinou ostatních japonských vydavatelů. Square Enix se loni nechal slyšet, že chce být při nasazování AI agresivní, studio Level-5 experimentovalo s nástrojem Stable Diffusion a Capcom i Sega už potvrdily, že mají interní AI týmy. Podle nedávného průzkumu Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) více než polovina japonských herních společností využívá umělou inteligenci při vývoji svých titulů.

Nintendo nicméně zůstává věrné svému tradičně konzervativnějšímu přístupu, kdy spíše než na algoritmy dál sází na lidskou kreativitu a přísnou ochranu svých legendárních značek, jako je Mario, Zelda nebo Pokémoni.

Smarty.cz
Tagy:
umělá inteligence AI Mario Pokémon (série) nintendo The Legend of Zelda (série)
Zdroje:
Nintendo
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení

Nejnovější články