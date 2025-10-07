Nintendo popřelo lobbing proti AI. Tvrdí, že jen chrání své značky

Nintendo popřelo, že by aktivně lobbovalo u japonské vlády proti generativní umělé inteligenci. Společnost reagovala na tvrzení politika Satošiho Asana, který na sociálních sítích uvedl, že herní gigant údajně tlačí na zpřísnění regulací AI. Po následné vlně kritiky Asano své prohlášení nejprve upravil a nakonec zcela smazal, přičemž se veřejně omluvil za šíření nepřesných informací.
Na rozdíl od své obvyklé zdrženlivosti Nintendo tentokrát reagovalo přímo. Ve svém prohlášení uvedlo: „Navzdory nedávným diskuzím na internetu Nintendo nemělo žádný kontakt s japonskou vládou ohledně generativní AI. Ať už je generativní AI zapojená nebo ne, budeme i nadále podnikat nezbytné kroky proti porušování našich práv duševního vlastnictví.“ Společnost tak jasně odmítla jakékoli politické ovlivňování, zároveň ale potvrdila, že bude nekompromisně bránit své značky. Bez ohledu na to, jaké nové technologie budou v budoucnu použity.
Téma umělé inteligence Nintendo řešilo i dříve. Prezident americké pobočky Doug Bowser loni prohlásil, že hry společnosti vždy budou mít lidský dotek. Dodal, že to, co dělá jejich hry výjimečnými, jsou vývojáři, jejich umělecké schopnosti a cit pro to, jak lidé hrají.
Postoj Nintenda se tak dostává do kontrastu s většinou ostatních japonských vydavatelů. Square Enix se loni nechal slyšet, že chce být při nasazování AI agresivní, studio Level-5 experimentovalo s nástrojem Stable Diffusion a Capcom i Sega už potvrdily, že mají interní AI týmy. Podle nedávného průzkumu Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) více než polovina japonských herních společností využívá umělou inteligenci při vývoji svých titulů.
Nintendo nicméně zůstává věrné svému tradičně konzervativnějšímu přístupu, kdy spíše než na algoritmy dál sází na lidskou kreativitu a přísnou ochranu svých legendárních značek, jako je Mario, Zelda nebo Pokémoni.