Následovník Heroes přidává nové scénáře. Songs of Conquest se zaměřují na příběhy

8. 12. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Je tomu jen několik dní, co autoři z Lavapotion představili novou mapu budoucího obsahu pro skvělou tahovou strategii Songs of Conquest, a už z ní vyšel první slíbený kus. Jde o bezplatnou aktualizaci, která do hry přidává větší důraz na příběhovou stránku.

Už dříve studio nabízelo mapy a mise zaměřené na vyprávění historie i přítomnosti světa Aerbor, ale teď konečně dostávají ucelenější formu schovanou pod kolonkou Tales. V ní najdete uskupení příběhových misí, které jsou důkladně popsané a vysvětlují, co všechno v nich zažijete.

Současně tento aspekt udělal tým z Lavapotion přístupnější. Původní myšlenkou bylo, že půjde o výzvy, které nejsou úplně vhodné pro vyslovené nováčky. Nově jsou ale doplněné novými možnostmi nastavení obtížnosti, aby se v nich neztráceli jak nezkušení hráči, tak i ti ostřílení hledající pořádný strategický zápřah.

Reprezentativním kusem všech dodaných funkcí je nový příběh Tale of Wonder. Na ploše dvou misí sleduje osudy kovářky Mehry Wondercraft po jejím zajetí ve čtvrté misi kapaně za baronství Loth. Její cesta zde není snadná, jelikož na ni čekají odhodlaní nepřátelé, rozzlobený bažinatý národ Rana a mnoho tajemství, které musí odhalit.

Songs of Conquest – Roots
Novinky
Hnilobné kořeny a oživlý mech. Nový hrad vyjde v Songs of Conquest už za týden

Její příběh je ale teprve začátek toho, co přijde. Další na řadě bude Kastus Maal chystající se vstát z hrobu, aby se pomstil ve jménu Neviditelného Společenstva. Bude shromažďovat zapomenuté artefakty, odhalovat staré výzkumy i velet vzkříšeným skrze nové schopnosti. Jeho kampaň bude o kus větší, jelikož nabídne čtyři propojené mise odehrávající se napříč Aerborem.

Pokud jste snad dosud Songs of Conquest neokusili, můžete do 18. prosince využít masivní slevu na Steamu, kde strategii zakoupíte v 75% slevě za necelých 200 korun. Slovy již zesnulé legendy – A to se vyplatí! Ve střídmější slevě je ale i na konzolová verze, specificky ta pro PlayStation 5.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
