Hnilobné kořeny a oživlý mech. Nový hrad vyjde v Songs of Conquest už za týden

12. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tak jsme se dočkali! Myšleno my, fanoušci výborné taktické tahovky Songs of Conquest, která si bere to nejlepší z legendárních Heroes of Might and Magic. Už příští týden totiž vychází v pořadí už druhé DLC, které hru oživí novým hradem. Po severskými pověstmi inspirovanými Vanir rozšíří zástupy bojovníku frakce Roots, která se šíří z podhoubí divokých lesů Wyldwoods.

V zástupech jednotek najdeme oživlé houby, spletence šlahounů vrhající mízu, symbionty ztrouchnivělých těl lidí i zvířat a úplně nejvýše pulzující srdce lesa, které v armádě plní spíše podpůrnou funkci – samo neútočí, ale propůjčuje spřáteleným jednotkám v okolí bonusy a nepřátelským zase malusy.

Celá frakce pak zajímavě zachází s esencí, tedy energií, kterou každá jednotka na začátku kola v boji generuje hrdinovi, aby pak mohl sesílat kouzla. Roots mají přístup ke všem pěti druhům, bojovníci ale sami o sobě často generují jen jednu esenci. Všechny jednotky mají ale vlastnost symbiózy, jakmile se jedna nachází v blízkosti jiné, dostávají esence více. To hráče nutí ještě více přemýšlet o taktickém rozložení sil během boje.

Kromě nového hradu pak do hry přibude biom s ním spojený, další artefakty, nové vlastnosti, ale i mapy. Součástí DLC jsou dvě malé, dvě střední a jedna velká dobyvačná mapa, které jsou speciálně navrženy pro frakci Roots. Očekává se, že cena bude stejná jako v případě rozšíření Vanir, tedy necelých 12 eur. Pokud si obě frakce pořídíte v balíku, dostanete 15% slevu.

Studio Lavapotion navíc zmiňuje, že s vydáním Roots 17. června se bezplatného updatu s novými funkcemi dočká i základní hra. Navíc velmi tajemně zmiňují, že mají ještě jednu novinku ohledně Nintenda Switch. Ta ale musí počkat až po letních prázdninách.