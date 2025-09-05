Mewgenics ukazují hodinu z hraní s autistickými kočičkami
Mewgenics ukazují hodinu z hraní s autistickými kočičkami

5. 9. 2025

Edmund McMillen je specialistou na bizarní hry s nesmírně chytlavou herní smyčkou, kvůli které u nich prosedíte mnoho večerů. Super Meat BoyThe Binding of Isaac jsou toho jasným důkazem, a připravované Mewgenics by se k nim rádo připojilo. Čerstvě zveřejněných padesát minut záběrů ze hry to jen potvrzuje.

Roguelite RPG o křížení koček, na němž známý autor spolupracuje s Tylerem Glaielem, je ve vývoji už pár let, letošek byl ale zlomový. V červenci došlo na oficiální oznámení, zveřejnilo se pár ukázek a vše vyvrcholilo nedávným záznamem z hraní, kterým provedl samotný McMillen.

Ukázal, jak si v domečku můžete hrát s kočkami, které křížíte, abyste si vytvořili ty nejkrásnější nejošklivější kočičky. Každá se samozřejmě liší statistikami, vzhledem a dědičnými stavy, jako je autismus, dyslexie či nanismus. Ačkoliv na první pohled mohou vypadat jako nevýhoda, hra vyzývá k tomu, abyste s nimi pracovali a proměnili je ve výhodu.

Pro rozšiřování vašich svěřenců potřebujete mít dostatek zdrojů na přežití. Získáte je náhodně generovanými výpravami, kde se tým čtyř střetne s nepřáteli na tahových bojištích. Nad každým krokem je třeba důsledně přemýšlet, protože hra je hlubší, než by se na první pohled mohlo zdát. Každá kočka má řadu statistik, schopností a vlastností, které se dále mění i podle toho, jakou herní třídu jim určuje vybavený obojek, zvýšení úrovně a další výbava.

The Binding of Isaac: Afterbirth
Novinky
Do sklepení výkalů a potratů s přáteli? The Binding of Isaac dostane online co-op

McMillen přislíbil, že jde o první ze čtyř chystaných videí, které budou vycházet s měsíčním odstupem. Podobnou sérii pak chystá i Tyler, takže před vydáním dostanete slušnou porci záběrů. Tvůrci s nimi chtějí prezentovat, jak mohou být jednotlivé průběhy odlišné.

Mewgenics vyjde na počítače 10. února 2026. Podle všeho půjde o finální datum, jelikož základní práce na hře jsou hotové a teď už se jenom ladí poslední detaily, jako jsou filmečky, balancování a lokalizace.

Nejnovější články