Hra, která vás naučí milovat dyslektické kočky. McMillen představuje bizarní Mewgenics

31. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jaké hry dělá Edmund McMillen? Bizarní, zábavné a trvanlivé. Platilo to pro Super Meat Boy, The Binding of Isaac a bude to zřejmě platit i pro jeho chystané podivné roguelite RPG o křížení koček Mewgenics. I když šlechtění ošklivých koček tak, abyste měli vrh s co nejlepšími vlastnostmi pro tahové souboje, působí jako legrace, hra se neštíti ani etických dilemat.

V genetickém bazénku dědičných vlastností samozřejmě plavou i ty, které mohou být vnímány negativně (a hlavně jsou čistě lidské). Autismus, dyslexie, nanismus – nejde o vyloženě záporné vlastnosti, které chcete šlechtěním odstranit, ale spíše vás hra vede k tomu s těmito schopnostmi pracovat a hledat v nich skrytý potenciál.

„Mohou se na první pohled zdát jako handicap, ale záleží, za jaký konec to uchopíte. Ve výsledku z nich může být obrovská výhoda,“ říká designér McMillen v rozhovoru pro PC Gamer. Popisuje to na příkladu dyslexie u kočky, která se v tomto případě projevuje záměnou čísel – což vás v některých situacích nepříjemně vypeče, jindy naopak dostane z prekérky.

McMillen, který sám trpí dyslexií, si zakládá na tom, že Mewgenics není o výběru nejušlechtilejších jedinců. Není to návod na vylepšování druhů. Spíš výzva přijmout odlišnost a naučit se s ní pracovat. „Není to hra, která by propagovala eugeniku. Stejně jako Isaac není obhajobou zneužívání dětí, i když o tom vypráví,“ vysvětluje.

zdroj: Edmund McMillan

Na první pohled potrhlé tahové RPG bude opět skrývat neskutečnou hloubku. Čísla na Steamu deklarují přes 200 hodin, více než 50 schopností, přes 800 unikátních předmětů, 200 monster a bossů a tuny NPC a questů. A nechybí samozřejmě ani kočičí výkaly.

A to je teprve začátek, jestli dostanou Mewgenics takovou péči po vydání jako Isaac, půjde o hru, ke které se budete ještě roky vracet. Vydání je v plánu 10. února 2026 na PC.