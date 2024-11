Do sklepení výkalů a potratů s přáteli? The Binding of Isaac dostane online co-op

Vzpomínáte a hrajete ještě The Binding of Isaac? Špičkovou roguelite s nezaměnitelnou výtvarnou stránkou plnou hovínek, krve a nemluvňat, která se dodnes řadí mezi špičku žánru? S posledním rozšíření Repentance z roku 2021 cesta za pokáním Isaaca ještě neskončila, byť současná verze hry existuje na skoro všech dostupných platformách takřka 10 let. Tvůrce totiž plánuje online kooperativní režim.

10 Years ago today The Binding of isaac Rebirth was released on steam! to celebrate we are putting the game and its dlcs on sale on steam !https://t.co/sO11m7jhKh as well as announcing that Isaac will be getting a FREE online update in 2 weeks! ( the 18th of nov. ) more info in… pic.twitter.com/T4DU5aYBw2