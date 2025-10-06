Legenda s českým dabingem? Fanoušci namlouvají Gothic 2 i s datadiskem

Fanoušci jsou integrální složkou jakékoliv hry nejen s ohledem na prodeje, ale rovněž na životnost. Nadšenecké projekty mohou značku udržet v povědomí mnoho let, ať už skrze modifikace či jiné nápady. Gothic 2 je tomu krásným příkladem, jelikož před několika lety dostal obří modifikaci The Chronicles of Myrtana: Archolos, a tuzemští nadšenci nyní tvoří dabing do základní hry.
Na projektu pracuje tým Petra Cejpka, který se v minulosti postaral o dabing pro první Gothic. Kromě základní hry namluvení pokryje rovněž rozšíření Night of the Raven, a to včetně několika filmečků.
Dabing vychází z komunitního překladu z nadšeneckého webu Gothicz.net, který byl nicméně spíše prvním stavebním pilířem. Tým se v tomto případě rozhodl i k menší korektuře a úpravě jednotlivých dialogů na základě zpětné vazby hráčů. U prvního dílu se obecně vytýkala přílišná spisovnost, proto ve dvojce budou spisovně mluvit vyšší vrstvy obyvatel, zatímco ty nižší spíše hovorově.
Rovněž nabobtnal počet hlasů – téměř na dvojnásobek. To je ve skutečnosti více, než nabízel původní německý či anglický dabing. Nicméně jestli jste už zkoušeli dabing u jedničky, nemusíte se bát, klíčovým postavám z většiny zůstaly stejné hlasy. V některých případech ale došlo k přerozdělení rolí, což se týká třeba Wolfa, Larese nebo Riordiana.
Jednou ze změn je též přejmenování uskupení pomocníků mágů z Kruhu Vody na Spolek Vody. Jestli upřednostňujete původní variantu, časem vyjde patch s možností návratu.
Dabing pro Gothic 2 a Night of the Raven je už plně přeložený i nahraný. Korekce se v podstatě blíží konci, následně dojde na důkladné testování.