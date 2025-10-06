Legenda s českým dabingem? Fanoušci namlouvají Gothic 2 i s datadiskem
zdroj: Piranha Bytes

Legenda s českým dabingem? Fanoušci namlouvají Gothic 2 i s datadiskem

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

6. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Fanoušci jsou integrální složkou jakékoliv hry nejen s ohledem na prodeje, ale rovněž na životnost. Nadšenecké projekty mohou značku udržet v povědomí mnoho let, ať už skrze modifikace či jiné nápady. Gothic 2 je tomu krásným příkladem, jelikož před několika lety dostal obří modifikaci The Chronicles of Myrtana: Archolos, a tuzemští nadšenci nyní tvoří dabing do základní hry.

Na projektu pracuje tým Petra Cejpka, který se v minulosti postaral o dabing pro první Gothic. Kromě základní hry namluvení pokryje rovněž rozšíření Night of the Raven, a to včetně několika filmečků.

Dabing vychází z komunitního překladu z nadšeneckého webu Gothicz.net, který byl nicméně spíše prvním stavebním pilířem. Tým se v tomto případě rozhodl i k menší korektuře a úpravě jednotlivých dialogů na základě zpětné vazby hráčů. U prvního dílu se obecně vytýkala přílišná spisovnost, proto ve dvojce budou spisovně mluvit vyšší vrstvy obyvatel, zatímco ty nižší spíše hovorově.

Gothic Classic
Novinky
Trilogie Gothic Classic míří na konzole. Trojka PC opustí vůbec poprvé

Rovněž nabobtnal počet hlasů – téměř na dvojnásobek. To je ve skutečnosti více, než nabízel původní německý či anglický dabing. Nicméně jestli jste už zkoušeli dabing u jedničky, nemusíte se bát, klíčovým postavám z většiny zůstaly stejné hlasy. V některých případech ale došlo k přerozdělení rolí, což se týká třeba Wolfa, Larese nebo Riordiana.

Jednou ze změn je též přejmenování uskupení pomocníků mágů z Kruhu Vody na Spolek Vody. Jestli upřednostňujete původní variantu, časem vyjde patch s možností návratu.

Dabing pro Gothic 2 a Night of the Raven je už plně přeložený i nahraný. Korekce se v podstatě blíží konci, následně dojde na důkladné testování. 

Smarty.cz
Tagy:
fanoušci fantasy česká lokalizace
Zdroje:
Gothiccz.net, Piranha Bytes, lokalizace.net
Hry:
Gothic II Gothic II: Night of the Raven
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer

Nejnovější články