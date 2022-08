Kontroverzní loot boxy ve FIFA 23 pořád budou, podle EA jsou fér

12. 8. 2022 10:40 | Novinky | autor: Adam Homola

Zhruba před měsícem jsem psal o tom, jak britská vláda zvedla prst směrem k hernímu průmyslu a udělala na loot boxy: „Tytyty!“ V praxi to ale k žádné změně legislativy nevedlo a dokonce sama vláda řekla, že změnit legislativu tak, aby loot boxy nějak reflektovala a regulovala v zákoně o gamblingu, by bylo příliš složité. No a výsledek je tady.

EA tím v podstatě dostala zelenou a loot boxy, nebo přesněji řečeno FUT Packs, se tak ve FIFA 23 vrátí. A podle EA je to navíc ještě fér.

„Celým srdcem věříme, že Ultimate Team a FUT Packs, které jsou součástí hry víc než dekádu, je z části důvodem, proč hráči FIFA tak milují. Fanoušci milují hru reflektující vzrušení a strategii budování a správu týmu z reálného světa. A je to fér, protože hráčům dáváme možnost utratit peníze,“ řekl zástupce EA pro britský Eurogamer.

FIFA samozřejmě není jediná, ale za řeč stojí především proto, že jde o jednu z největších herních sérií na světě. Každý díl prodá ohromné množství kusů a spousta hráčů v něm následně utrácí nemalé množství peněz. FIFA je tak jedním z dlouhodobých a největších zdrojů příjmů celé EA.

Té EA, která teď ještě tahá z rukávu jednu velice zajímavou statistiku: „Za vypíchnutí stojí, že utrácení peněz v naší hře je kompletně volitelné a že my hráče k utrácení peněz nemotivujeme nijak víc než do získávání věcí pouhým hraním. Většina hráčů tam navíc neutrácí vůbec žádné peníze. Příkladem budiž, že devět z deseti FUT Packs, které hráči ve FIFA 22 otevřeli, získali hraním.“

zdroj: EA Sports

Herní průmysl se tak sám nejspíš moc regulovat nezačne. Obzvláště když se v tom točí tak obří peníze. A když britská vláda v podstatě odmítne dělat jakékoliv legislativní zásahy, tak jsme tam, kde jsme byli. Navíc se zdá, že se většina vlád i nevládních organizací z nějakého důvodu zasekla a zacyklila na loot boxech. Od nich ale spousta her už pomalu upouští a různé více či méně predátorské monetizační praktiky jsou k vidění v různých, rozmanitějších formách. Jestli je bude někdy regulovat legislativa britská či jiná, zůstává otázkou. Hned tak to ale nebude.