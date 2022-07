Anglie: Herní průmysl by si měl regulovat loot boxy sám, jinak zasáhneme

18. 7. 2022 16:00 | Téma | autor: Adam Homola

Britská vláda vyslala hernímu průmyslu jasný signál: Měl by si sám víc ohlídat loot boxy, jinak se o to postará případná nová legislativa. Hlavní pointou je odebrat dětem a mladým lidem možnost kupovat loot boxy bez souhlasu rodičů.

Britská vláda, respektive Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), to řešila už před dvěma lety a přišla se závěrem, že hráči kupující loot boxy se pak mohou s větší pravděpodobností potýkat s gamblingem a mentálními či finančními problémy. Nicméně loot boxy jako gambling neklasifikovala ani tehdy, ani teď.

DCMS dokonce sama tvrdila, že změnit britský Gambling Act tak, aby reflektoval loot boxy, „by představovalo velké implementační výzvy a hrozila by rizika nechtěných dopadů“. A prý by to také bylo příliš drahé. Herní průmysl se tak zatím bát nemusí – už dva roky se nic neděje a minimálně ze strany DCMS se nejspíš ani v dohledné době nic zásadního dít nebude. Pes, který štěká, nekouše? Tak trochu.

Snaha DCMS či jakékoliv vlády pohlídat si alespoň trochu něco, na co by mohl někdo nahlížet jako na zárodky gamblingu u dětí, je jistě chvályhodná věc, jenže v Británii alespoň zatím nejdou nad rámec několika doporučení. Jedním z nich, nad kterým by se měl podle DCMS herní průmysl zamyslet, je například možnost zamezit dětem utrácet peníze ve hrách, což by nastavil rodič.

Z dalších můžeme jmenovat zahrnutí informací o tom, že loot boxy nejsou nutné nebo že negarantují úspěch. Hráč, který by překročil jistou hranici nákupů, by následně obdržel upozornění, aby s utrácením na chvíli přestal. Podle DCMS by neměly chybět ani „štědré“ možnosti vrácení peněz nebo možnost sledovat své utrácení ve hře, jak píše Games Industry.

Celé je to ale, zdá se, zatím jen a pouze ve fázi doporučení aneb „něco si tam s tím udělejte, nebo se na to časem budeme muset podívat my“. Herní průmysl by se měl podle DCMS regulovat ideálně sám, což také do jisté míry dělá. Ne snad že by loot boxy přestávaly existovat, jen už nejsou tak dominantním prvkem jako před pár lety. V současné době to navíc nevypadá, že by měly budoucí velké multiplayerové hry stát a padat na loot boxech.

Herní průmysl se od tradičního pojetí loot boxů pomalu přesouvá k různým formám battle passů, k různým druhům balíčků, samostatným mikrotransakcím jednotlivých položek a podobně. Je tak klidně možné, že než si na to DCMS opravdu posvítí, než získá potřebná data, než provede výzkumy, než připraví legislativní návrh, než ten projde a začne platit, budou loot boxy ve hrách spíše výjimkou. A tam, kde zůstanou, budou třeba implementována některá z výše zmíněných doporučení.