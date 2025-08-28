Konami slibuje rychlou nápravu chyb v dnes vydaném Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Dlouho očekávaný remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater konečně vychází, start se nicméně neobešel úplně bez problémů. Někteří hráči i recenzenti si všimli technických nedostatků, zejména na PS5 Pro, kde podle analýzy Digital Foundry způsobuje potíže upscalovací technologie PSSR. Přestože hra vypadá vizuálně působivě, objevují se problémy s výkonem a stabilitou.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Konami na situaci zareagovalo prohlášením na sociálních sítích i na Steamu. Studio uvedlo, že obdrželo hlášení o několika problémech a připravuje patch, který je opraví. Konkrétně přiznalo několik chyb, které mohou způsobovat pády hry. Mezi nimi je například kolaps při dalším útoku nožem po sérii úderů či při sundávání krokodýlí čepice, nebo problémy při sbírání jídla v blízkosti krokodýla. Setkat se můžete také s bizarním bugem, kdy Snake po přechodu z kotoulu do plazení levituje ve vzduchu.

Další potíže zahrnují pády hry při používání vysílačky nebo problémy s pohybem v místech, kde se kamera přepíná do pohledu z vlastních očí, typicky při skrývání. I když Konami zatím neslíbilo zlepšení optimalizace, fanoušky ujišťuje, že jsou pro něj opravy prioritou a patch by měl dorazit co nejdříve.

zdroj: Konami

Navzdory technickým zádrhelům si remake zatím odnáší velmi pozitivní ohlasy, my svou recenzi teprve chystáme. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater je nyní k dispozici na PS5, Xbox Series X/S a PC, a pokud Konami rychle doladí technické chyby, mohlo by jít o důstojné znovuzrození jedné z nejslavnějších špionážních her vůbec.

