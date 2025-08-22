Jak hodnotí ve světě – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Bohužel, jeden z hitů letoška Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si ještě nenašel cestu do našich rukou, jelikož je český trh asi příliš malý, nicméně už v tuhle chvíli víme, že se remake povedl. První recenze totiž nešetří chválou a vypadá to, že se Konami povedl zásah do černého, když už ne do České republiky. Na Metacriticu aktuálně svítí v zelené průměrné hodnocení 86 bodů ze 100 u verze pro PlayStation 5 a na PC má 85 bodů ze 100. My vám přineseme recenzi co nejdříve, protože si na návrat k Snakeovi brousí zuby nejeden z nás.
zdroj: Konami
Eurogamer – 5/5
„MGS Delta: Snake Eater je věrná adaptace. Je to chrám zasvěcený jedné z nejlepších stealth her. Vylepšení v tom, jak se hraje, jsou citlivá a vzhledem k novému hernímu stylu i zcela volitelná. Na spoustu věcí ve hře se nesahalo a je to tak nejlepší. Přidejte k tomu nové vizuální zpracování, nějaké obskurnější módy a dejte to hráčům.“
PC Gamer – 87/100
„Co když Kodžimova přítomnost – nebo jeho absence – nejsou pro odkaz Metal Gearu tak důležité? Co kdyby bylo Konami odvážnější? … Nakonec Delta odpovídá na otázku, kterou potřebovala nejvíc zodpovědět. Dokáže ještě Konami udělat skvělou hru ze série Metal Gear? Podle všech metrik, které mne napadají, naprosto s přehledem.“
Game Informer – 9/10
„Můžete používat původní ovládání, pokud chcete, ale to nové, defaultní, dělá ze Snakeova pohybu a střelby víc moderní střílečku z pohledu třetí osoby. Chvíli jsem si na to zvykal a na začátku občas panikařil, když jsem kvůli svalové paměti zmáčkl špatné tlačítko, ale už bych se k původnímu ovládání nevracel.“
Push Square – 9/10
„Hra se nadšeně vrací k mistrovskému kousku z PS2, kterým byl Metal Gear Solid 3: Snake Eater, a modernizuje ho bez zasahování do podstaty, která z něj dělala před 20 lety tak výjimečný titul. Konami říkalo, že tento projekt je o změně bez zásahů základní struktury. Uspělo.“
IGN – 8/10
„Věc, která mne bavila snad nejvíc, je fakt, že oldschoolová stealth hratelnost působí zvláštně osvěžujícím dojmem. V době, kdy série jako Splinter Cell, Thief a, no, Metal Gear absentují, hraní Snake Eatera se mi trefilo přesně do téhle části mozku. Každá část působí jako puzzle, kde stráže a terén jsou překážky k překonání a vy máte se svou omezenou výbavou spoustu možností ke kreativitě.“
Well Played – 6/10
„S Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vytvořilo Konami graficky ohromující předělávka, která je však tak podlézavá a uctivá, že nedokáže vyvolat žádnou zvědavost. Fanoušci původního díla si bezpochyby užijí možnost zahrát si moderněji působící verzi dobového uměleckého díla, ale takto zdánlivě významná hra by měla inspirovat k něčemu víc.“