Jak hodnotí ve světě – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
zdroj: Foto: Sony

Jak hodnotí ve světě – Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

PC PlayStation 2 3DS PlayStation 5 Xbox Series

22. 8. 2025 12:00 | Novinky | autor: Redakce Games.cz |

Bohužel, jeden z hitů letoška Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si ještě nenašel cestu do našich rukou, jelikož je český trh asi příliš malý, nicméně už v tuhle chvíli víme, že se remake povedl. První recenze totiž nešetří chválou a vypadá to, že se Konami povedl zásah do černého, když už ne do České republiky. Na Metacriticu aktuálně svítí v zelené průměrné hodnocení 86 bodů ze 100 u verze pro PlayStation 5 a na PC má 85 bodů ze 100. My vám přineseme recenzi co nejdříve, protože si na návrat k Snakeovi brousí zuby nejeden z nás.

zdroj: Konami

Eurogamer – 5/5

„MGS Delta: Snake Eater je věrná adaptace. Je to chrám zasvěcený jedné z nejlepších stealth her. Vylepšení v tom, jak se hraje, jsou citlivá a vzhledem k novému hernímu stylu i zcela volitelná. Na spoustu věcí ve hře se nesahalo a je to tak nejlepší. Přidejte k tomu nové vizuální zpracování, nějaké obskurnější módy a dejte to hráčům.“

PC Gamer – 87/100

„Co když Kodžimova přítomnost – nebo jeho absence – nejsou pro odkaz Metal Gearu tak důležité? Co kdyby bylo Konami odvážnější? … Nakonec Delta odpovídá na otázku, kterou potřebovala nejvíc zodpovědět. Dokáže ještě Konami udělat skvělou hru ze série Metal Gear? Podle všech metrik, které mne napadají, naprosto s přehledem.“

Game Informer – 9/10

„Můžete používat původní ovládání, pokud chcete, ale to nové, defaultní, dělá ze Snakeova pohybu a střelby víc moderní střílečku z pohledu třetí osoby. Chvíli jsem si na to zvykal a na začátku občas panikařil, když jsem kvůli svalové paměti zmáčkl špatné tlačítko, ale už bych se k původnímu ovládání nevracel.“

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Galerie

Push Square – 9/10

„Hra se nadšeně vrací k mistrovskému kousku z PS2, kterým byl Metal Gear Solid 3: Snake Eater, a modernizuje ho bez zasahování do podstaty, která z něj dělala před 20 lety tak výjimečný titul. Konami říkalo, že tento projekt je o změně bez zásahů základní struktury. Uspělo.“

IGN – 8/10

„Věc, která mne bavila snad nejvíc, je fakt, že oldschoolová stealth hratelnost působí zvláštně osvěžujícím dojmem. V době, kdy série jako Splinter Cell, Thief a, no, Metal Gear absentují, hraní Snake Eatera se mi trefilo přesně do téhle části mozku. Každá část působí jako puzzle, kde stráže a terén jsou překážky k překonání a vy máte se svou omezenou výbavou spoustu možností ke kreativitě.“

Well Played – 6/10

„S Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vytvořilo Konami graficky ohromující předělávka, která je však tak podlézavá a uctivá, že nedokáže vyvolat žádnou zvědavost. Fanoušci původního díla si bezpochyby užijí možnost zahrát si moderněji působící verzi dobového uměleckého díla, ale takto zdánlivě významná hra by měla inspirovat k něčemu víc.“

Smarty.cz
Tagy:
stealth akční remake Snake Eater
Zdroje:
PC Gamer, GameInformer, PushSquare, Eurogamer, IGN, Well Played
Hry:
Metal Gear Solid 3: Snake Eater Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií

Nejnovější články