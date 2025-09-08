Kingdom Hearts 4 a FFVII Remake Part 3: Trpělivost, oznámení bude ještě letos
Kingdom Hearts 4 a FFVII Remake Part 3: Trpělivost, oznámení bude ještě letos

8. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Square Enix si se svými hity dává na čas. Mnozí se už nemohou dočkat toho, až konečně dorazí další informace o Kingdom Hearts IV, které se představilo v roce 2022, a od té doby se po pokračování slehla zem. Nebojte, na hře se nadále pilně pracuje, jenom je vydání ještě trochu vzdálené.

Vyplývá to z nedávného prohlášení Tecuja Nomury, který promluvil na nedávném eventu pro Final Fantasy VII Advent Children EC Edition (děkujeme VGC). Během něho ubezpečil, že vývoj probíhá podle plánů a pokračuje úspěšně dopředu. Fanoušky proto vyzval k tomu, aby měli ještě trochu strpení, než uveřejní další informace.

V podstatě to samé řekl i ohledně třetí části remaku Final Fantasy VII. Ve vývoji je minimálně už dva roky a tým dle všeho dělá velké kroky kupředu. Studio se už navíc rozhodlo, že k oznámení by mělo dojít někdy v okolí druhého výročí Final Fantasy VII Ever Crisis, které připadá na 7. prosince letošního roku. Proto bychom do konce prosince mohli být moudřejší.

„Pokud jde o Final Fantasy VII Remake Part 3 – spolurežisér údajně řekl, že novinky budou k dispozici kolem druhého výročí FFVII Ever Crisis. Na hře zdárně pokračujeme. Více prozradit nemohu, ale skutečně děláme velké pokroky. Už jsme se rozhodli, kdy oznámení učiníme, a budeme se držet stanoveného časového plánu. Takže se nemusíte bát, jenom ještě počkejte. V této souvislosti vidím i mnoho komentářů ohledně Kingdom Hearts IV. Tam též děláme pokroky a postupujeme podle plánu. Proto prosím, vyčkejte na další informace,“ prohlásil Nomura.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Aktuality
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ukazuje předělaný úvodní filmeček

Je zřejmé, že fanoušci se prozatím musí obrnit trpělivostí a hledat zábavu jinde. Případně se mohou pustit do dalších přání, mezi nimiž je i xboxová verze Final Fantasy VII Rebirth. Vzhledem k zimnímu vydání první části Final Fantasy VII Remake Intergrade pro konzoli od „zelených“ to ale nejspíše bude opět jen otázka času.

Jiná situace převládá u předělávky Final Fantasy IX, kterou Square Enix naznačoval v dubnu. Její vývoj je dle spekulací problematický a na stole je dokonce možnost jejího zrušení. Snad se domněnky ukážou jako liché.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články