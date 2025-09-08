Kingdom Hearts 4 a FFVII Remake Part 3: Trpělivost, oznámení bude ještě letos

Square Enix si se svými hity dává na čas. Mnozí se už nemohou dočkat toho, až konečně dorazí další informace o Kingdom Hearts IV, které se představilo v roce 2022, a od té doby se po pokračování slehla zem. Nebojte, na hře se nadále pilně pracuje, jenom je vydání ještě trochu vzdálené.
Vyplývá to z nedávného prohlášení Tecuja Nomury, který promluvil na nedávném eventu pro Final Fantasy VII Advent Children EC Edition (děkujeme VGC). Během něho ubezpečil, že vývoj probíhá podle plánů a pokračuje úspěšně dopředu. Fanoušky proto vyzval k tomu, aby měli ještě trochu strpení, než uveřejní další informace.
V podstatě to samé řekl i ohledně třetí části remaku Final Fantasy VII. Ve vývoji je minimálně už dva roky a tým dle všeho dělá velké kroky kupředu. Studio se už navíc rozhodlo, že k oznámení by mělo dojít někdy v okolí druhého výročí Final Fantasy VII Ever Crisis, které připadá na 7. prosince letošního roku. Proto bychom do konce prosince mohli být moudřejší.
zdroj: Capcom
„Pokud jde o Final Fantasy VII Remake Part 3 – spolurežisér údajně řekl, že novinky budou k dispozici kolem druhého výročí FFVII Ever Crisis. Na hře zdárně pokračujeme. Více prozradit nemohu, ale skutečně děláme velké pokroky. Už jsme se rozhodli, kdy oznámení učiníme, a budeme se držet stanoveného časového plánu. Takže se nemusíte bát, jenom ještě počkejte. V této souvislosti vidím i mnoho komentářů ohledně Kingdom Hearts IV. Tam též děláme pokroky a postupujeme podle plánu. Proto prosím, vyčkejte na další informace,“ prohlásil Nomura.
Je zřejmé, že fanoušci se prozatím musí obrnit trpělivostí a hledat zábavu jinde. Případně se mohou pustit do dalších přání, mezi nimiž je i xboxová verze Final Fantasy VII Rebirth. Vzhledem k zimnímu vydání první části Final Fantasy VII Remake Intergrade pro konzoli od „zelených“ to ale nejspíše bude opět jen otázka času.
Jiná situace převládá u předělávky Final Fantasy IX, kterou Square Enix naznačoval v dubnu. Její vývoj je dle spekulací problematický a na stole je dokonce možnost jejího zrušení. Snad se domněnky ukážou jako liché.