Square Enix láká na možný remake Final Fantasy IX

Spekulace o možném návratu Final Fantasy IX ve slušivém remaku opět ožívají. Tentokrát za nimi stojí samotné vydavatelství Square Enix, které na sociální síti X sdílelo citát ze hry: „Mé vzpomínky budou součástí nebe...“ Obrázek doprovází popisek: „Kdo ví, ten ví.“

If you know, you know pic.twitter.com/PZsUfJA1o5