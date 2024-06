Únik napovídá o chystaném remaku Final Fantasy IX, The Last of Us II na PC a novém Turokovi

13. 6. 2024 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Stránka, která pracuje s daty Epic Games Store, omylem odhalila spoustu chystaných her na PC. Mezi nimi například dlouho spekulovaný remake Final Fantasy IX, nového Turoka nebo třeba The Last of Us: Part II pro PC.

EpicDB (a SteamDB equivalent) launched and appears to be leaking many unannounced projects under codenames https://t.co/5UwhvaEoZ1



Some of the listings include

-FFXVI (Skobeloff)

-FFIX Remake (Momo) with a Tetra Master Starter Pack & Thief's Knives bonus

-Turok from Saber

-The… pic.twitter.com/cIqiF2wZUp — Wario64 (@Wario64) June 12, 2024

Databáze EpicDB, která umožňuje návštěvníkům prohlédavát záznamy a statistiky digitálního obchodu, a to včetně údajů, které ve výloze normálně nevidíte, omylem zobrazovala i chystané projekty velkých vydavatelů. Poprvé se seznam záznamů vytvořených pro připravované hry pod různými kódovými označeními objevil na serveru ResetEra.

Mezi spoustou dat, která z databáze mezitím zmizela, protože Epic Games Store rychle vydal patch, který množství obsahu viditelného třetími stranami povážlivě zredukoval, jsou i záznamy o dosud neoznámených hrách. Některé jsou úplně nové, jiné jen třeba zatím nemají PC verzi, ale díky práci šikovných fanoušků, kteří srovnávali velikosti souborů, názvy, ukládací cesty na cloud a podobně, máme docela jasnou představu o tom, jaké tituly by se mohly na počítačích objevit.

Pod projektem s názvem Momo by se měl skrývat remake Final Fantasy IX, protože obsahuje DLC Tetra Master Starter Pack (odkaz na karetní minihru Tetra Master) a Thief's Knives. Projekt Skobeloff by zase měl naznačovat PC port Final Fantasy XVI.

V Rockstaru zase prý údajně kutí dlouho očekávaný PC port Red Dead Redemption, což ostatně tušíme i z jiného dřívějšího úniku. Mezitím v Saber Interactive údajně chystají nové pokračování kultovní dinosauří střílečky Turok. Pod krycím názvem Rhodeisland by se měl pro změnu skrývat PC port The Last of Us: Part II, o kterém se také už delší dobu spekuluje.

Je vždycky možné, že některé záznamy mohou být zástupné, dočasné, nebo že se nakonec z projektů nic nemusí vyklubat. Bez oficiálních oznámení je nutné podobné úniky brát s rezervou, navíc když k vydání některých titulů může vést ještě dlouhá a trnitá cesta.