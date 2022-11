Strauss Zelnick znovu ubezpečil investory, že únik GTA VI nemá vliv na vývoj

8. 11. 2022 13:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jistě vám nemusím připomínat jeden z největších úniků v historii videoherního průmyslu, kdy během jednoho víkendu internet zaplavily záběry z hraní rozpracovaného Grand Theft Auto VI. Studio Rockstar Games již tehdy vydalo prohlášení, v němž slibovalo, že únik nebude mít dopad na probíhající vývoj a šéf společnosti Take-Two to nyní znovu zdůraznil v rozhovoru s investory (díky Videogames Chronicle).

„Co se týče úniku, bylo to strašně nešťastné a podobné incidenty bereme opravdu velmi vážně. Neexistují žádné důkazy o tom, že by došlo k odcizení nějakých hmotných aktiv, což je dobře, únik určitě nebude mít žádný vliv na vývoj nebo něco podobného, ale je to strašné zklamání a nutí nás to být stále ostražitější v otázkách týkajících se kybernetické bezpečnosti,“ prozradil Strauss Zelnick.

Krátce po úniku se britské polici podařilo zatknout 17letého adolescenta podezřelého nejen z úniku GTA VI, ale i z úniku dat společnosti Uber a dříve v letošním roce také z firem Microsoft a Nvidia. Podezřelý se k činům nepřiznal, a tak se celý případ přesouvá k vyšší soudní instanci, kde se bude řešit někdy v budoucnu.