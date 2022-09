Britská policie zatkla 17letého mladíka údajně zodpovědného za únik GTA VI

26. 9. 2022 11:52 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud jste se právě nevrátili z dovolené, na které jste neměli přístup k internetu nebo jste si ho pro klid duše zakázali, pak vám jistě neunikl masivní únik obrázků a videí z pracovní verze chystané hry Grand Theft Auto VI. Stalo se tak předminulý víkend a zpráva obletěla celý svět, kdy se dostala i do běžných médií.

Poškozené přitom nebylo jen studio Rockstar Games, ale únik dat zaznamenala i logistická společnost Uber a mělo se za to, že za hackerským útokem stojí jedna a ta samá osoba. A to se přes uplynulý víkend podle všeho potvrdilo.

Teenager charged with breach of bail and computer misuse offences pic.twitter.com/8rQnsPblIL — City of London Police (@CityPolice) September 24, 2022

Britská policie již v pátek oznámila, že ve čtvrtek zatkla 17letého mladíka z Oxfordshire, který je podezřelý z hackování v právě probíhajícím vyšetřování jednotky pro národní kybernetický zločin (NCCU).

O den později, tedy v sobotu, jsme dostali o něco detailnější vyjádření, v němž stálo, že mladík zůstává ve vazbě a je obžalovaný z porušení dvou podmínek a dvou případů zneužití počítačů. Obžalovaného čekal v sobotu soud, ale dosud jsme se nedočkali verdiktu.

Nikde přitom explicitně nezaznělo, že by se celé zatčení mělo týkat úniku Rockstaru a Uberu, i když je to velmi pravděpodobné. Zdroje novináře Matthewa Kyese to potvrzují. Jeho zdroje rovněž tvrdí, že mladý hacker je členem hackerské skupiny Lapsus$, a že je zároveň zodpovědný za únik dat společností Microsoft a Nvidia ze začátku letošního roku, což by mohlo být ono porušení dvou podmínek, z čehož je rovněž obžalovaný.

Hackerský útok je jedním z největších v historii videoher, ale studio Rockstar Games oznámilo, že nijak nenaruší další vývoj Grand Theft Auto VI. Únik zároveň ukázal, že někteří hráči nemají potuchy o tom, jak se hry vyvíjejí a na základě této uniklé verze začali ještě rozpracovanou hru hodnotit z hlediska grafiky.

Herní průmysl to nenechal jen tak a jiná studia na důkaz solidarity vypustila videa ze svých rozpracovaných verzí. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré – v tomto případě se krásně spojili novináři, aby poodhalili roušku tajemství okolo vývoje her.