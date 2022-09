Konkurenční studia vyrazila na pomoc Rockstaru. Ukazují záběry z vlastních rozpracovaných her

22. 9. 2022 16:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Víkendový únik záběrů z rozpracovaného GTA VI je jednou z nejvýraznějších událostí, které v poslední době herní svět postihly. Samozřejmě okamžitě vzbudil vlnu názorů napříč komunitou, oscilující mezi vyjadřováním podpory vývojářům z Rockstar Games a vyloženě ignorantskými poznámkami, mířícími na vizuální kvalitu uniklé verze.

Jedním takovým negativně laděným tweetem si ovšem autor s přezdívkou AvgGuy pořádně naběhnul. Uvedl totiž, že grafika je jednou z prvních věcí, které jsou během vývoje hotové, takže žádné zlepšení nad rámec prezentovaných záběrů nemůžeme čekat. Většině lidí, a to i těch, kteří nemají s herním vývojem vůbec nic společného, je nejspíš jasné, že je zmíněný výrok kolosální hloupost, do debaty ale přece jen zvládl přinést něco dobrého.

Na základě něj (a samozřejmě i řady podobných komentářů) se Rockstaru vydali na pomoc kolegyně a kolegové z jiných vývojářských studií a začali hojně předvádět, jak vypadaly jejich hry v raných fázích existence. Díky tomu se můžete podívat třeba na záběry z vývoje prvního The Last of Us, na to, jak vypadal nehotový Thunderjaw v Horizon Zero Dawn (dokonce si můžete povšimnout i chybějící Aloy, kterou nahrazuje postava z Killzone), nechybí ani Uncharted 4 nebo Control.

This is the greatest extremely-confident-but-has-no-idea-what-they're-talking-about take I've ever seen.



Magnificent. pic.twitter.com/Htra4ov62a — Xavier (@xavierck3d) September 19, 2022

Extrémní proměny v průběhu vývoje se ale samozřejmě netýkají jen blockbusterů, a tak se s ranou verzí Cult of the Lamb přidalo i studio Massive Monster, Sam Barlow zase ukázal, že vývojová verze konkrétní scény z jeho Immortality připomínala spíše pět vibrátorů sedících kolem stolu. Na výběr zmíněných ukázek se můžete podívat níže, a pokud jste snad měli strach, že GTA VI bude vypadat otřesně, třeba vás trochu uklidní:

What art looks like for a video game in development. https://t.co/15bo6L6qMa — Kurt Margenau (@kurtmargenau) September 20, 2022

Yes..this is what the Last of Us looked like in it's development stages.



Every game you ever played went through this. pic.twitter.com/acNFSRjIAo — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 20, 2022

"Graphics are the first thing finished in a video game"

FYI, here's what IMMORTALITY looked like for the first 2 years where we were focused on getting the A.I. and combat gameplay balanced vs. how it shipped pic.twitter.com/lXoBQeKYUO — Sam Barlow, offering IMMORTALITY (@mrsambarlow) September 20, 2022