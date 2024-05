Red Dead Redemption zřejmě konečně vyjde na PC

Po dlouhých čtrnácti letech by první díl kovbojského dobrodružství Red Dead Redemption mohl konečně oficiálně vyjít i na PC. Vyplývá to z popisku, který z launcheru od Rockstaru vytáhl dataminer Tez2.

„Vydejte se přes rozsáhlé pláně amerického západu a Mexika v Red Dead Redemption a jeho zombie-hororovém dodatku Undead Nightmare. Nyní hratelné na PC,“ píše se na přiloženém screenshotu. Není nicméně jasné, kdy se Rockstar s tímhle esem z rukávu hodlá vytasit.

It looks like Rockstar is gearing up to release #RDR1 on PC. pic.twitter.com/2xMmpFIdCk