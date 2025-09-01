Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ukazuje předělaný úvodní filmeček
zdroj: Square Enix

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ukazuje předělaný úvodní filmeček

PlayStation 4 PC PS4 Pro Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

1. 9. 2025 10:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vydání Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles už není daleko. Spin-off milované japonské série o záchraně království s pomocí taktiky a strategie, s ním dostane obnovený audiovizuální nátěr, který potvrzuje i předělaný úvodní filmeček. Kombinace nestandardní animace a půvabné kresby sice nepředstaví namluvené postavy, ale dá vám jasně najevo, že spasení země dvouhlavého lva bude spočívat na vašich bedrech.

zdroj: Square Enix

Nové vydání v sobě skrývá hezčí grafiku, vylepšené uživatelské rozhraní a přidanou jednoduchou obtížnost. Pamětníci si mohou mládí připomenout režimem s původním vizuálem doprovázeným několika moderními zlepšováky.

V každém případě si kombinace tahových soubojů a robustního RPG systému poprvé či znovu užijete 30. září na PC, PlayStationu 5, PlayStation 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One a obou Switchích.

Smarty.cz
Tagy:
RPG remaster tahové
Zdroje:
Square Enix
Hry:
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny

Nejnovější články