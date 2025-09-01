Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ukazuje předělaný úvodní filmeček

Vydání Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles už není daleko. Spin-off milované japonské série o záchraně království s pomocí taktiky a strategie, s ním dostane obnovený audiovizuální nátěr, který potvrzuje i předělaný úvodní filmeček. Kombinace nestandardní animace a půvabné kresby sice nepředstaví namluvené postavy, ale dá vám jasně najevo, že spasení země dvouhlavého lva bude spočívat na vašich bedrech.
zdroj: Square Enix
Nové vydání v sobě skrývá hezčí grafiku, vylepšené uživatelské rozhraní a přidanou jednoduchou obtížnost. Pamětníci si mohou mládí připomenout režimem s původním vizuálem doprovázeným několika moderními zlepšováky.
V každém případě si kombinace tahových soubojů a robustního RPG systému poprvé či znovu užijete 30. září na PC, PlayStationu 5, PlayStation 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One a obou Switchích.