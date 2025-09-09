Keanu Reeves si chce v pokračování Cyberpunku 2077 zopakovat Johnnyho Silverhanda
zdroj: CD Projekt RED

Keanu Reeves si chce v pokračování Cyberpunku 2077 zopakovat Johnnyho Silverhanda

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Stadia Xbox Series Switch 2

9. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Hollywoodský miláček Keanu Reeves dal fanouškům naději, že by se mohl znovu objevit ve světě Cyberpunku. V rozhovoru pro IGN propagujícím nový film Boží úlet, kde ztvárňuje anděla, prozradil, že by se do role Johnnyho Silverhanda v připravovaném Cyberpunku 2 vrátil velmi rád. „Absolutně. Rád bych si znovu zahrál Johnnyho Silverhanda,“ řekl Reeves.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Novinky
Night City čeká klidná jízda. Cyberpunk 2077 přidává samořiditelné vozy a filmový režim

O pokračování zatím oficiálně víme jen málo. CD Projekt Red nedávno zahodil krycí jméno Project Orion, na vývoji se momentálně v předprodukční fázi podílí kolem stovky lidí. Tvůrce původního stolního RPG Mike Pondsmith popsal nové prostředí jako „Chicago, které se hodně zvrtlo,“ což naznačuje, že se vydáme jiného města než v Cyberpunku 2077.

Otázkou zůstává, zda má Johnny Silverhand v příběhu vůbec místo. Původní hra byla kolem jeho postavy vystavěná a jeho osud se v ní do velké míry uzavřel, kdy různé konce nabízejí odlišné varianty, co se s ním stalo. CD Projekt Red by tak musel rozhodnout, který z konců je oficiálně kanonický, a to může být složité. Byť se studio podobné volbě nevyhnulo ani v případě své druhé vlajkové lodi, Zaklínače 4.

zdroj: CD Projekt RED

Vynechat Reevesovu roli by nicméně nebylo výhodné pro marketing a vlastně ani pro fanoušky. Johnny Silverhand se stal ikonou Cyberpunku 2077 a Keanu Reeves na E3 v roce 2019 proslul nezapomenutelným momentem, kdy z pódia zaznělo: „You’re breathtaking“.

CD Projekt navíc rád pracuje s hereckými hvězdami, v rozšíření Phantom Liberty se objevil Idris Elba a v Zaklínači 3 zase Charles Dance. Pokud by si Reeves svou roli nezopakoval, otevírá se otázka, jakou další velkou osobnost by studio mohlo do projektu obsadit.

Zatím tedy není jasné, zda se Johnny Silverhand v nějaké podobě skutečně vrátí, ale Reevesovo nadšení ukazuje, že rozhodnutí leží spíše na bedrech scénáristického týmu. Doufejme, že náš oblíbený rebel ještě neřekl poslední slovo.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi RPG kyberpunk cyberpunk
Zdroje:
CD Projekt RED, IGN
Hry:
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu

Nejnovější články