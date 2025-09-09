Keanu Reeves si chce v pokračování Cyberpunku 2077 zopakovat Johnnyho Silverhanda

Hollywoodský miláček Keanu Reeves dal fanouškům naději, že by se mohl znovu objevit ve světě Cyberpunku. V rozhovoru pro IGN propagujícím nový film Boží úlet, kde ztvárňuje anděla, prozradil, že by se do role Johnnyho Silverhanda v připravovaném Cyberpunku 2 vrátil velmi rád. „Absolutně. Rád bych si znovu zahrál Johnnyho Silverhanda,“ řekl Reeves.
O pokračování zatím oficiálně víme jen málo. CD Projekt Red nedávno zahodil krycí jméno Project Orion, na vývoji se momentálně v předprodukční fázi podílí kolem stovky lidí. Tvůrce původního stolního RPG Mike Pondsmith popsal nové prostředí jako „Chicago, které se hodně zvrtlo,“ což naznačuje, že se vydáme jiného města než v Cyberpunku 2077.
Otázkou zůstává, zda má Johnny Silverhand v příběhu vůbec místo. Původní hra byla kolem jeho postavy vystavěná a jeho osud se v ní do velké míry uzavřel, kdy různé konce nabízejí odlišné varianty, co se s ním stalo. CD Projekt Red by tak musel rozhodnout, který z konců je oficiálně kanonický, a to může být složité. Byť se studio podobné volbě nevyhnulo ani v případě své druhé vlajkové lodi, Zaklínače 4.
zdroj: CD Projekt RED
Vynechat Reevesovu roli by nicméně nebylo výhodné pro marketing a vlastně ani pro fanoušky. Johnny Silverhand se stal ikonou Cyberpunku 2077 a Keanu Reeves na E3 v roce 2019 proslul nezapomenutelným momentem, kdy z pódia zaznělo: „You’re breathtaking“.
CD Projekt navíc rád pracuje s hereckými hvězdami, v rozšíření Phantom Liberty se objevil Idris Elba a v Zaklínači 3 zase Charles Dance. Pokud by si Reeves svou roli nezopakoval, otevírá se otázka, jakou další velkou osobnost by studio mohlo do projektu obsadit.
Zatím tedy není jasné, zda se Johnny Silverhand v nějaké podobě skutečně vrátí, ale Reevesovo nadšení ukazuje, že rozhodnutí leží spíše na bedrech scénáristického týmu. Doufejme, že náš oblíbený rebel ještě neřekl poslední slovo.