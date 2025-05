Pokračování Cyberpunku 2077 odhazuje krycí jméno Orion a vstupuje do předprodukce

29. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování sci-fi RPG Cyberpunk 2077 od polského studia CD Projekt Red postoupilo z rané koncepční fáze do plného předprodukčního režimu. Vyplývá to z aktuální zprávy pro investory.

Hra, která zatím nemá oficiální název, je interně označována jako Project Orion. Odborná veřejnost i fanoušci jí zatím pracovně říkají Cyberpunk 2, ačkoliv podle zástupců studia jde spíš o označení dalšího titulu ze stejného univerza než o přímé pokračování původního příběhu. Název taky nemusí být finální.

Zatím se o projektu mnoho neví, studio ho ale popisuje jako další velkou hru zasazenou do světa Cyberpunku. Podle interních dat se na jejím vývoji ke konci dubna podílelo už 96 lidí. Datum vydání zatím stanoveno nebylo, vedení společnosti ale ujišťuje, že se hra objeví „ve správný čas“. Víme například, že kromě Night City by ve hře mělo figurovat druhé město – parafráze na futuristické Chicago. Na hře se má podílet taky tým v bostonské pobočce, který se má primárně soustředit na to, aby hra byla více americká.

V původním Cyberpunku 2077 byly například evropské hydranty, pouliční osvětlení nebo odpadkové koše, což sice není nijak zásadní prohřešek, poukazoval ale na fakt, že hru vytvářeli lidé, kteří ve Spojených státech nežijí.

CD Projekt také oznámil, že rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 překročilo hranici 10 milionů prodaných kopií. Kompletní edice hry, která obsahuje základní hru i toto DLC, se navíc objeví mezi startovními tituly pro Nintendo Switch 2, a to už 5. června.