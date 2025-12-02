Holohlavý zabiják na dovolené. IO Interactive slibuje návrat Hitmana

Aktuální tvorba IO Interactive vyměnila chladného zabijáka s vytetovaným čárovým kódem na zátylku za agenta Jejího veličenstva a člověka by tak mohlo napadnout, kdy se k nájemnému vrahovi s číslem 47 vrátíme. IOI fanoušky uklidňuje: Hitman rozhodně nekončí. Studio sice momentálně mluví hlavně o chystaném Bondovi, ale potvrdilo, že se k zabijákovi v obleku v budoucnu ještě vrátí.
V rozhovoru pro Variety šéf studia Hakan Abrak uvedl, že Hitman: World of Assassination (tedy zkompletovaná verze posledních tří dílů) nepředstavuje poslední kapitolu série. Podrobnosti si však zatím nechává pro sebe. Prioritou je teď vedle 007: First Light také kooperativní mód pro World of Assassination, o kterém se více dozvíme příští rok.
Abrak řekl, že hraní ve více lidech otevře cestu k novým mechanismům i nečekaným herním kombinacím. A jakmile bude tato část hotová, nastane čas mluvit o dalším dílu. Podle Abraka je zcela samozřejmé, že se Hitman vrátí.
Z jeho slov je jasné, že se IO soustředí na několik projektů zároveň. Nejdříve je tu 007: First Light, jejich vlastní pojetí ikonického a charismatického špiona, které vyjde v březnu příštího roku. Mezitím World of Assassination stále dostává nový obsah – nedávno třeba speciální misi Elusive Target, kde Agent 47 spolupracuje s Eminemem, aby ze světa odstranil jeho alter ego, Slim Shadyho. Eminem v ní funguje jako zdroj informací vedle známé handlerky Diane Burnwood.
A tím to nekončí: studio k tomu pracuje i na multiplayerové hře s pracovním názvem Project Fantasy. O té zatím nevíme téměř nic, jen to, že ji Abrak popsal jako mimořádně ambiciózní projekt. Hitman tedy sice na chvíli ustoupil z výsluní a vzal si zaslouženou dovolenou, ale IO Interactive jasně naznačuje, že povolání zpátky do akce spolu s vyžehleným oblekem v budoucnu určitě dostane.