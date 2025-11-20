GreedFall 2 ožívá. Druhý velký update přidává nový region a přepracované souboje

Ve francouzském studiu Spiders momentálně nepanuje zrovna ideální atmosféra. Loni zaměstnanci otevřeně protestovali kvůli špatným pracovním podmínkám, aby letos propustili většinu animátorů. Přesto se zdá, že práce na RPG GreedFall 2: The Dying World pokračují podle plánu, jelikož hra nedávno dostala druhou velkou aktualizaci v rámci předběžného přístupu.
Update přidává novou lokaci, město Peren, kdysi hlavní metropoli astrijské civilizace. Dnes je pod kontrolou Obchodní kongregace a trápí ji epidemie neznámé nákazy, která se šíří napříč kontinentem. Nemoci navzdory si Peren stále drží své kouzlo díky malebnému venkovu a udržovaným zahradám.
Do ulic města se vydáte s novým společníkem Tillem, který paradoxně může za vaše zajetí a nucený odchod z rodného Teer Fradee. Bývalého kapitána žoldnéřského cechu ale zřejmě dohnalo svědomí a rozhodl se vám pomoci, i když jeho tichá a poněkud nevrlá povaha zůstává.
Jedním z nejkritizovanějších aspektů pokračování GreedFallu byly souboje, které autoři zásadně přepracovali. Nově si můžete vybrat ze tří herních režimů podle svých preferencí. Taktický klade důraz na maximální kontrolu nad bojištěm a aktivní pauzu, zatímco „Focused“ slibuje přímou akci s tím, že společníky ovládá umělá inteligence a taktická pauza je omezená. Hybridní režim potom představuje kompromis mezi oběma přístupy.
Hračičkové se mohou pustit do robustnějšího editoru postav s úpravami nosu, obličeje i vlasů. Krásnou tvář zvěčníte v novém fotomódu, kde najdete i několik základních nastavení pro expozici či hloubku ostrosti. Pokud navíc nechcete znovu procházet úvodem, autoři přidali speciální uložené pozice, díky nimž se můžete rovnou vydat do Perenu.
Kromě vypíchnutých změn se můžete setkat s novými vedlejšími úkoly, událostmi ve světě, vylepšeným systémem craftingu, předělaným systémem zbroje a opravami řady nedostatků. Změny na vlastní kůži pocítíte, když si předběžný přístup GreedFall 2: The Dying World koupíte na Steamu za 39,99 eur.