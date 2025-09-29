FBC: Firebreak dostává první záškub života. Velká aktualizace překopává i základní systémy

Remedy si svůj vstup do multiplayerových vod představovalo asi trochu jinak. Kooperační střílečce FBC: Firebreak se nepovedlo hráče tolik uhranout, za což kromě jiného mohl i poněkud skoupý obsah. Finské studio se nicméně zapřisáhlo, že svou novinku budou i přes horší prodeje podporovat a vylepšovat. První velká aktualizace budiž tomu důkazem.
Tým ji nazval bodem zlomu (Breakpoint), což se odkazuje na rozlehlé změny i v základních systémech. Nováčci by do hry třeba měli lépe proniknout díky výukové úrovni Orientation, kde se vysvětlí klíčové mechanismy i tempo hry. Kdyby to snad bylo málo, přibydou ještě tutoriálová videa nejen pro herní prvky, ale také pro samotné mise s různorodými cíli.
Jakmile se už do hraní pustíte, zjistíte, že se změnila i struktura misí. Místo volby mezi jejich délkou se na globální tabuli každých 30 minut objeví náhodné mise z dostupných map. Tyhle krize (jak je tým překřtil) mohou mít tři podoby – plná se třemi zónami; zkrácená s jednou až dvěma; a Corrupted s paranormálními předměty. Nicméně nadále platí, že si u každé mise zvolíte obtížnost. Naopak budky s náboji a léčivé sprchy budou po lokacích rozmístěny více náhodně.
Značnými úpravami též projde postup hrou. Kromě navýšení maximálního levelu na 200 budou všechny zbraně a kusy dodatečné výbavy rovnou odemknuté na maximální úrovni, abyste je nemuseli sáhodlouze vylepšovat v místním systému battle passu. Zbraně ale do vínku dostanou možnosti modifikací, s nimiž si upravíte poškození, přesnost nebo třeba zpětný ráz.
S výše zmíněným se pojí upravené rozdělení zdrojů. Lost Assets, tedy měna, za kterou jste nakupovali předměty a skiny, už nebude existovat, stejně jako výzkumné vzorky. Místo toho se objeví tři nové – Intel, Parts a Samples. Za ně si nakoupíte všechny herní potřebnosti, zatímco Trace poslouží při pořizování kosmetických doplňků.
Když už jde o velkou aktualizaci, přirozeně nesmí chybět ani vysloveně nový obsah. Nová mise Outbreak vás pověří likvidací plísně ponorem do výzkumného komplexu, kde se pokusíte analyzovat spóry a namícháte jed, který si s ní poradí. Novinkou je rovněž 5 nových typů nepřátel, tři dodatečné zbraně včetně poloautomatické pušky, tři granáty, skiny, spreje a dva hlasové balíčky.
Aktualizace na všech platformách vyjde dnes v 19:00. Další update do FBC: Firebreak pak můžete čekat během listopadu. Jeho aktuální název je Rogue Protocol a nabídne nový herní režim i hlasovou komunikaci napříč platformami. Následně přijde delší pauza – minimálně do března 2026. Kvality původní podoby si připomeňte třeba s naší recenzi, kde si akce odnesla 6 bodů z 10.