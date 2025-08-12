Remedy není spokojené s prodeji FBC: Firebreak. Hru ale nezatracuje

Zatímco EA se dle dat z bety Battlefieldu 6 může těšit na pořádný komerční úspěch, u Remedy to vypadá docela jinak. Jejich kooperační online šílenost FBC: Firebreak své vlažné přijetí proměnila v ještě vlažnější prodeje. Vyplývá to z pololetního finančního přehledu studia.
Přestože v prvních 10 dnech evidovala akce přes milion hráčů, většina pocházela z konzolí, kde byla k dispozici v rámci předplatných služeb. Na Steamu podle slov šéfa studia Tera Virtaly hra nedosáhla úspěchu, který si od ní v Remedy slibovali. „Zaučování hráčů a struktura misí vedla k tomu, že lidé FBC: Firebreak brzo opouštěli a zanechávali negativní recenze. Jak hráči a hráčky trávili ve hře více času, a poté, co jsme zlepšili tutorial, se sentiment v recenzích proměnil v pozitivní,“ soudí Virtala.
K dobru Remedy budiž fakt, že ani po slabému startu nad FBC: Firebreak nelámou hůl. „Navzdory problematickému startu věříme, že máme pevný základ, na kterém můžeme stavět. Hráči, kteří s titulem strávili více než hodinu, jej hodnotili převážně pozitivně – což nám ukazuje, že jádro herního zážitku je zábavné,“ řekl Virtala investorům a dodal, že na září tým naplánoval velkou aktualizaci, od které si slibuje zvýšení zájmu o hru. „Jsme odhodláni pokračovat v práci na FBC: Firebreak, zapojovat komunitu a hru dále rozšiřovat,“ uvedl šéf studia.
V jiné části zprávy Remedy pak potvrdilo, že vývoj Control 2 probíhá podle plánu. Celkové prodeje prvního dílu přesáhly 5 milionů kopií. V plné produkci jsou taky remaky prvních dvou dílů Maxe Payna. Alan Wake 2 si mezitím „udržuje stabilní prodeje a generuje licenční poplatky“, i když přesné číslo prodaných kusů studio nezveřejnilo. Hororová akce byla nejrychleji prodávanou hrou studia Remedy, zisková ale začala být až rok po vydání, když prodeje překročily 2 miliony kusů.