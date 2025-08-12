Vláček nadšení nabírá rychlost. Beta Battlefieldu 6 rozdrtila Call of Duty

Nedávno jsme trochu posměšně psali o vidině manažerů z EA, kteří si představovali, že Battlefield 6 osloví přes 100 milionů hráčů. Číslo je to sice stále extrémně optimistické, nicméně chystaný díl online moderní války má nakročeno parádně. Uplynulý beta víkend přilákal více hráčů než Call of Duty.
Opět, jak je to v případě soubojů popularity zvykem, máme k dispozici oficiální data jen z jedné platformy, takže je to statistika pouze orientační. Na Steamu hrálo betu Battlefieldu 6 v jeden moment najednou přes 521 tisíc hráčů a hráček. Tři roky starý rekord konkurenčního Call of Duty je něco přes 491 tisíc současně hrajících, o víkendu k němu nejvíc usedlo kolem 67 tisíc lidí zároveň. V EA si tedy minimálně u PC verze mohou mnout ruce.
Otázkou samozřejmě bude, kolik lidí se 10. října promění v platící a hlavně stálé zákazníky. Dokážu si představit, že si spousta lidí chtěla návrat značky, která s dílem Battlefield 2042 klopýtla, jen zvědavě vyzkoušet. Nicméně i tak je popularita obrovská. Je nutné podotknout, že v případě CoD se do statistik kvůli sdílenému launcheru počítá jak multiplayer Black Ops 6, tak Warzone.
Během bety Battlefieldu 6 se anticheatovací systém Javelin pořádně zapotil. Jen za víkend zabránil víc než 300 tisíc pokusům podvádět a došlápl si na více než 100 tisíc cheaterů. Druhá a poslední beta startuje už ve čtvrtek, potrvá od 14. do 17. srpna. K vyzkoušení budou všechny mapy z minulého týdne a navíc i pěchotní Empire State inspirovaná New Yorkem.
Z režimů si budete moci zkusit opět ty z první bety, plus deathmatch čtyř týmů a oblíbený Rush, ve kterém na střídačku pokládáte a bráníte výbušniny. Za plnění výzev si můžete do plné hry odnést unikátní skin na vozidlo, maskování na zbraň a psí známku. Battlefield 6 vychází 10. října na PC, PS5 a Xbox Series X/S.