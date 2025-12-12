zdroj: Youtube

PlayStation 5 Xbox Series

Duchovní otec Yakuzy přináší vlastní stylovou verzi japonského podsvětí

12. 12. 2025 3:17 | Novinky | autor: Aleš Smutný |

Málokdo čekal, že se na TGA objeví nová hra od Tošihira Nagošiho, muže, který stál řadu let u série Yakuza a před čtyřmi lety si založil vlastní studio Nagoshi. A pokud byste snad pochybovali o tom, že se svého tradičního tématu, tedy japonského podsvětí, vzdá, byli byste na omylu.

V krátkém, ale velmi stylovém traileru se představí hlavní hrdina nové hry a především se objeví nápis reálné čtvrti Kabukičó, která inspirovala jakuzáckou verzi Kamuročó. Tvář a pořádnou muskulaturu hlavnímu hrdinovi propůjčil korejský herec Ma Dong-Seok, kterého i u nás budete znát z filmů jako Vlak do Pusanu nebo seriálu Hodný, zlý a divný.

Smarty.cz
Tagy:
akční městská akce jakuza The Game Awards 2025
Zdroje:
Nagoshi Studios
Profilový obrázek
Aleš Smutný
Šéf redakcí Tiscali Media. V médiích je skoro dvacet let a i když začínal na filmové publicistice, postupně se přesunul ke hrám a následně i k obecnému zpravodajství. Má rád cokoliv o historii, specializuje se na Blízký východ a Japonsko.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články