Duchovní otec Yakuzy přináší vlastní stylovou verzi japonského podsvětí

Málokdo čekal, že se na TGA objeví nová hra od Tošihira Nagošiho, muže, který stál řadu let u série Yakuza a před čtyřmi lety si založil vlastní studio Nagoshi. A pokud byste snad pochybovali o tom, že se svého tradičního tématu, tedy japonského podsvětí, vzdá, byli byste na omylu.
V krátkém, ale velmi stylovém traileru se představí hlavní hrdina nové hry a především se objeví nápis reálné čtvrti Kabukičó, která inspirovala jakuzáckou verzi Kamuročó. Tvář a pořádnou muskulaturu hlavnímu hrdinovi propůjčil korejský herec Ma Dong-Seok, kterého i u nás budete znát z filmů jako Vlak do Pusanu nebo seriálu Hodný, zlý a divný.