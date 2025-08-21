Dostává český American Truck Simulator vážnou konkurenci ze zahraničí?

Studio Saber Interactive a vydavatelství Focus Entertainment se zjevně rozhodli, že si vytvoří svůj malý cestářský monopol. Po úspěšném SnowRunnerovi, dobrodružnějšímu Expeditions: A Mudrunner Game a nedávnému RoadCraftu přichází řada na kamiony. Bude ale Road Kings stačit na českého krále v podobě Euro Truck Simulatoru 2, potažmo American Truck Simulatoru?
Ono to asi nebude ani třeba. Podle intenzivní ukázky půjde novinka v jiných šlépějích. Základ je stejný. Usednete za volant těžkého kamionu a budete převážet různé náklady na mapě amerického jihu. Cestou navštívíte rušné Jacksonville, případně si uděláte zastávku v historickém centru města Savannah. Během toho si dáte pozor na podlou konkurenci, která se vás pokusí převést při první příležitosti a cestu na vrchol k exkluzivním dohodám se společnostmi se pokusí zkomplikovat.
zdroj: Focus Entertainment
Snad ale ještě větší nebezpečí číhá přímo na cestách. Příběh zhruba na 10 hodin o jednání nelítostné korporace nevyhnutelně vede ke katastrofě, s níž si poradíte snad jenom vy. Pokusíte se zachránit komunity, rozvezete zásoby a snažíte se být k užitku. Jenom opatrně s ohledem na nelítostné počasí, které vám to rozhodně neusnadní.
Nezapomnělo se ale ani právě na onu simulaci. Studio tvrdí, že ji posunulo na novou úroveň, kde záleží na každém aspektu vozidla. Řešíte proto hmotnost, opotřebení, brzdy, motor, pneumatiky i povrch vozovky. Simulaci si vyzkoušíte v několika oficiálně licencovaných kamionech značek Mack a International.
Kamioňácká jízda sice neobsahuje tradiční multiplayer, přítomný ale bude alespoň ten asynchronní, takže si můžete s přáteli vytvořit firmu, najímat ostatní hráče a bojovat s ostatními, zkrátka taková obdoba guildy. Špatnou zprávu máme pro milovníky a tvůrce modifikací, jelikož ty na startu podporované nebudou.
Road Kings vyjde někdy během roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Obdobně jako u předchozích her studia, i tady dojde na české titulky.