Dostává český American Truck Simulator vážnou konkurenci ze zahraničí?
zdroj: Focus Entertainment

Dostává český American Truck Simulator vážnou konkurenci ze zahraničí?

PC PlayStation 5 Xbox Series

21. 8. 2025 16:28 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Road Kings
Road Kings
Road Kings
Galerie

Studio Saber Interactive a vydavatelství Focus Entertainment se zjevně rozhodli, že si vytvoří svůj malý cestářský monopol. Po úspěšném SnowRunnerovi, dobrodružnějšímu Expeditions: A Mudrunner Game a nedávnému RoadCraftu přichází řada na kamiony. Bude ale Road Kings stačit na českého krále v podobě Euro Truck Simulatoru 2, potažmo American Truck Simulatoru?

Ono to asi nebude ani třeba. Podle intenzivní ukázky půjde novinka v jiných šlépějích. Základ je stejný. Usednete za volant těžkého kamionu a budete převážet různé náklady na mapě amerického jihu. Cestou navštívíte rušné Jacksonville, případně si uděláte zastávku v historickém centru města Savannah. Během toho si dáte pozor na podlou konkurenci, která se vás pokusí převést při první příležitosti a cestu na vrchol k exkluzivním dohodám se společnostmi se pokusí zkomplikovat.

zdroj: Focus Entertainment

Snad ale ještě větší nebezpečí číhá přímo na cestách. Příběh zhruba na 10 hodin o jednání nelítostné korporace nevyhnutelně vede ke katastrofě, s níž si poradíte snad jenom vy. Pokusíte se zachránit komunity, rozvezete zásoby a snažíte se být k užitku. Jenom opatrně s ohledem na nelítostné počasí, které vám to rozhodně neusnadní.

Nezapomnělo se ale ani právě na onu simulaci. Studio tvrdí, že ji posunulo na novou úroveň,  kde záleží na každém aspektu vozidla. Řešíte proto hmotnost, opotřebení, brzdy, motor, pneumatiky i povrch vozovky. Simulaci si vyzkoušíte v několika oficiálně licencovaných kamionech značek Mack a International.

Euro Truck Simulator 2: West Balkans
Bleskovky
V českých simulátorech Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator si nově půjde pořídit ojeté kamiony

Kamioňácká jízda sice neobsahuje tradiční multiplayer, přítomný ale bude alespoň ten asynchronní, takže si můžete s přáteli vytvořit firmu, najímat ostatní hráče a bojovat s ostatními, zkrátka taková obdoba guildy. Špatnou zprávu máme pro milovníky a tvůrce modifikací, jelikož ty na startu podporované nebudou.

Road Kings vyjde někdy během roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Obdobně jako u předchozích her studia, i tady dojde na české titulky.

Smarty.cz
Tagy:
kamion jízda simulace simulator
Zdroje:
Saber Interactive, Focus Entertainment
Hry:
Road Kings
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace

Nejnovější články